Прокурор наполягає на особистому зобов'язанні як запобіжному заході для Порошенка

Прокурор просить Печерський райсуд Києва застосувати до експрезидента Петра Порошенка запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

Відповідне клопотання було озвучене у суді в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Прошу застосувати до Порошенка Петра Олексійовича запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання у межах досудового розслідування — до 10 липня 2020 року. Покласти на Петра Порошенка зобов’язання прибувати за кожною вимогою до слідчого, не відлучатися з міста Києва, утриматися від спілкування з підозрюваними і свідками у кримінальній справі та здати на зберігання слідчому свій паспорт для виїзду за кордон”, - оголосив прокурор.

Раніше слідчий суддя Сергій Вовк відмовив у задоволенні клопотання адвоката Ігоря Голованя про відвід групи прокурорів.

Адвокат пояснив своє клопотання необгрунтованою зміною складу групи прокурорів від 16 червня.

Як повідомлялося, суд розглядає клопотання про обрання запобіжного заходу Порошенку у справі про призначення Сергія Семочка першим заступником голови СЗР.

Раніше прокуратура просила застосувати до Порошенка запобіжний захід на весь термін досудового розслідування – до 10 липня 2020 року. Проте 1 липня під час виклику Порошенка до ДБР йому вручили клопотання про продовження слідства у цій справі.

Порошенку інкримінують, що він незаконно видав Указ про призначення Сергія Семочка першим заступником голови СЗР.

Крім того, у відповідь на запит Укрінформу заступник голови МЗС Євген Божок поінформував, що ДБР двічі повідомило йому про підозру у видачі незаконного наказу під час перебування на посаді голови СЗР, яким було призначено Семочка його першим заступником.

Фото: Святослав Цеголко