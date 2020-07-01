Порошенко вважає судову справу про призначення Семочка помстою "п’ятої колони"

П'ятий Президент України Петро Порошенко вважає, що справа щодо звинувачення його у призначенні Сергія Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки є «юридичним трешем» та помстою «п’ятої колони» Російської Федерації.

Про це Порошенко заявив під час виступу у Печерському райсуді Києва, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я хотів би погодитись …з позицією генерального прокурора Рябошапки (попередній генеральний прокурор Руслан Рябошапка - ред.), що це (судова справа – ред.) повний юридичний треш... В глибині душі Венедіктова (генеральний прокурор Ірина Венедіктова - ред.) погоджується з паном Рябошапкою, але, знаючи долю Рябошапки і будучи залежною від Президента, вона боїться за свою подальшу долю. Я хочу наголосити, що мене планують покарати за те, що влітку 2014 року, не дочекавшись відповіді Путіна на мій мирний план, я віддав наказ про контрнаступ Збройних сил України, внаслідок якого було звільнено 2/3 окупованого Донбасу. За це мені «шиють» державну зраду. Я хочу зробити визнання: я віддав такий наказ. Більше того, наголошую, що державною зрадою було би те, якби я цей наказ не віддав», - заявив Порошенко.

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Наступний пункт обвинувачення, за йоголовами, стосується підписання та законодавчої імплементації Мінських угод. «Хочу наголосити, що саме вчора Рада ЄС продовжила санкції проти країни-агресора за невиконання Мінських угод Російською Федерацією. Я хочу зробити визнання: я підписав й імплементував Мінські угоди як єдиний механізм захисту суверенітету і звільнення окупованих територій. Очевидні мотиви - помста за захист української території й мені особисто, помсти за санкції. П’ята колона Російської Федерації, яка відсиджувалась під час моєї каденції президента, зараз повернулась і намагається мені помститись», - наголосив Порошенко.

Під час виступу він також звернувся до глави держави та генпрокурора з закликом не відкладати вирішення справи на довгий час. «Я хочу звернутись до пана Зеленського, хочу звернутися до пані Венедіктової і повторити тезу: ми вас не боїмось! Замахнулися – бийте, не відкладайте, не бійтеся. Треба запроторити за грати – запроторюйте».

Водночас він запропонував відійти від політичних справ та об’єднатися всій державі навколо проблем економіки.

Як повідомлялося, слідчий суддя Печерського райсуду Києва Сергій Вовк відклав на 1 липня розгляд клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання колишньому президенту Петру Порошенку у справі про призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки. Перед цим суддя Вовк задовольнив клопотання прокурора про зміну раніше підготовленого клопотання з обрання Порошенку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на особисте зобов'язання. Такий запобіжний захід прокуратура попросила застосувати до Порошенка на весь термін досудового розслідування – до 10 липня 2020 року.

Порошенку інкримінують, що він незаконно видав Указ про призначення Сергія Семочка першим заступником голови СЗР.

Крім того, у відповідь на запит Укрінформу заступник голови МЗС Євген Божок поінформував, що ДБР двічі повідомило йому про підозру у видачі незаконного наказу під час перебування на посаді голови СЗР, яким було призначено Семочка його першим заступником.

За його словами, 21 квітня Печерський райсуд столиці, а також 9 червня Апеляційний суд міста Києва, розглядаючи клопотання Офісу генпрокурора про обрання йому запобіжного заходу, визнали зазначену підозру необґрунтованою, а посилання на завдання матеріальної шкоди безпідставним. Зрештою прокуратурі було відмовлено в обранні Божку будь-якого запобіжного заходу.

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Водночас 10 червня ДБР за погодженням з ОГП вручило Божку другу підозру.

ДБР і Офіс генпрокурора мали намір клопотати в суді про обрання Божку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі майже 2 млн грн.