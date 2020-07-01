Порошенко відмовився отримувати повістки та свідчити у ДБР

Експрезидент Петро Порошенко відмовився давати свідчення у Державному бюро розслідувань.

Про це повідомили Укрінформу у пресслужбі ДБР.

“Порошенко відмовився від дачі показань. Також він у присутності понятих відмовився від отримання повісток на наступні допити”, - сказав співрозмовник агентства.

Він додав, що Порошенку вручили клопотання про продовження досудового слідства у справі про призначення Сергія Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Як повідомлялося, Порошенко у середу прибув на допит до ДБР.

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24 червня ДБР повідомило про виклик п'ятого президента України Петра Порошенка як підозрюваного, проведення одночасного допиту та інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 62019000000000753.

Відповідне кримінальне провадження зареєстроване за заявою колишнього глави Адміністрації Президента за часів Януковича Андрія Портнова за фактом можливого захоплення державної влади та невиконання рішення суду під час проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя.