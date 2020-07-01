Суд обирає запобіжний захід Порошенку

Слідчий суддя Печерського райсуду Сергій Вовк 1 липня продовжив обирати запобіжний захід експрезидентові Петру Порошенку у справі про призначення Сергія Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

На судовому засіданні присутній сам Порошенко, його адвокати і прокурори, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Раніше слідчий суддя Печерського райсуду Києва Сергій Вовк задовольнив клопотання прокурора про зміну раніше підготовленого клопотання з обрання Порошенку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на особисте зобов'язання. Такий запобіжний захід прокуратура попросила застосувати до Порошенка на весь термін досудового розслідування – до 10 липня 2020 року.

Як повідомлялося, Порошенку інкримінують, що він незаконно видав Указ про призначення Сергія Семочка першим заступником голови СЗР.

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Крім того, у відповідь на запит Укрінформу заступник голови МЗС Євген Божок поінформував, що ДБР двічі повідомило йому про підозру у видачі незаконного наказу під час перебування на посаді голови СЗР, яким було призначено Семочка його першим заступником.

За його словами, 21 квітня Печерський райсуд столиці, а також 9 червня Апеляційний суд міста Києва, розглядаючи клопотання Офісу генпрокурора про обрання йому запобіжного заходу, визнали зазначену підозру необґрунтованою, а посилання на завдання матеріальної шкоди безпідставним. Зрештою прокуратурі було відмовлено в обранні Божку будь-якого запобіжного заходу.

Водночас 10 червня ДБР за погодженням з ОГП вручило Божку другу підозру.