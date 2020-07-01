Порошенко прийшов до Печерського суду

П'ятий Президент України Петро Порошенко прибув до Печерського райсуду Києва на засідання у справі про призначення Сергія Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Порошенка зустріли оплесками тисячі людей, які зібралися під будівлею суду на його підтримку. Також присутні дружина Марина Порошенко і син Олексій.

Зокрема, Марина Порошенко подякувала за підтримку присутнім. Під будівлею суду також перебувають народні депутати фракції "Європейська Солідарність", однодумці, прихильники.

Порошенко виступив з короткою промовою.