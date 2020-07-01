Порошенко прийшов до Печерського суду

Порошенко прийшов до Печерського суду

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Укрінформ
П'ятий Президент України Петро Порошенко прибув до Печерського райсуду Києва на засідання у справі про призначення Сергія Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Порошенко прийшов до Печерського суду / Фото: Євген Котенко, Анатолій Сірик, Укрінформ

Порошенка зустріли оплесками тисячі людей, які зібралися під будівлею суду на його підтримку. Також присутні дружина Марина Порошенко і син Олексій.

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Зокрема, Марина Порошенко подякувала за підтримку присутнім. Під будівлею суду також перебувають народні депутати фракції "Європейська Солідарність", однодумці, прихильники.

Порошенко виступив з короткою промовою.

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