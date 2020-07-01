Обрання запобіжного заходу Порошенку: під судом зібрався мітинг

Під Печерським районним судом міста Києва, де обиратимуть запобіжний захід п’ятому президенту України Петру Порошенку, збираються люди.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, наразі під будівлею суду присутні кількасот осіб, також до суду підійшла багатотисячна колонна на чолі з Порошенком.

Порошенко йде до Печерського райсуду / Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ

Біля будівлі суду встановлена сцена, лунають українські пісні.

Люди тримають у руках прапори України, прапори партії "Європейська солідарність", плакати з написом "STOP реванш", "Печерське судилище" тощо.

На місці працює поліція, а також поліція діалогу. Ситуація під судом спокійна.

Як повідомлялося, слідчий суддя Печерського райсуду Києва Сергій Вовк відклав на 1 липня розгляд клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання Петру Порошенку у справі про призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Перед цим суддя Вовк задовольнив клопотання прокурора про зміну раніше підготовленого клопотання з обрання Порошенку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на особисте зобов'язання.

Такий запобіжний захід прокуратура попросила застосувати до Порошенка на весь термін досудового розслідування – до 10 липня 2020 року.

Порошенку інкримінують, що він незаконно видав Указ про призначення Семочка першим заступником голови СЗР.