Обрання запобіжного заходу Порошенку: під судом зібрався мітинг
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, наразі під будівлею суду присутні кількасот осіб, також до суду підійшла багатотисячна колонна на чолі з Порошенком.Порошенко йде до Печерського райсуду / Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ
Біля будівлі суду встановлена сцена, лунають українські пісні.
Люди тримають у руках прапори України, прапори партії "Європейська солідарність", плакати з написом "STOP реванш", "Печерське судилище" тощо.
На місці працює поліція, а також поліція діалогу. Ситуація під судом спокійна.
Як повідомлялося, слідчий суддя Печерського райсуду Києва Сергій Вовк відклав на 1 липня розгляд клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання Петру Порошенку у справі про призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки.
Перед цим суддя Вовк задовольнив клопотання прокурора про зміну раніше підготовленого клопотання з обрання Порошенку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на особисте зобов'язання.
Такий запобіжний захід прокуратура попросила застосувати до Порошенка на весь термін досудового розслідування – до 10 липня 2020 року.
Порошенку інкримінують, що він незаконно видав Указ про призначення Семочка першим заступником голови СЗР.