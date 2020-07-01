Порошенко пишається тим, у чому його звинувачують

Експрезидент Петро Порошенко заявив, що пишається тим, що йому інкримінує Державне бюро розслідувань.

Про це він сказав у середу на мітингу під стінами ДБР, куди колишній глава держави прийшов на допит, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Мене звинувачують у тому, що я як (Верховний) Головнокомандувач у червні 2014 року віддав наказ на збройний наступ Збройним силам, визволивши третину окупованого Донбасу! Пишіть: я визнаю цю провину. Більше того, я пишаюся нею... Вони звинувачують мене, що я надав наказ військовим кораблям України рухатися через українську Керченську протоку в українське Азовське море, щоб захистити українські міста Маріуполь і Бердянськ з моря! Пишіть: я визнаю цю провину і пишаюся нею”, - заявив Порошенко.

За його словами, завдяки цьому "ми з вами вберегли Україну, і зараз ми не дамо їм віддати в оренду Україну, як вони віддали в оренду ДБР".

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Водночас, раніше адвокат Порошенка Ілля Новиков записав відео, у якому пояснив, яким чином, на його думку, в Офісі генпрокурора порушили процедуру під час вручення підозри експрезидентові. Запис оприлюднила партія “Європейська солідарність”.

Зокрема, адвокат зазначив, що під час вручення повідомлення про підозру Офіс генпрокурора мав показати три документи: повідомлення про підозру, постанову про доручення на здійснення процесуальних дій та саме доручення про здійснення процесуальних дій.

Натомість, як стверджує Новиков, представники ОГП показали лише доручення.

При цьому, за його словами, у постанові про доручення на здійснення процесуальних дій, яку ОГП подав у суд, зазначається стаття 109-3 ККУ, яку виключили зі справи наприкінці травня.

На думку адвоката, це свідчить про те, що документ підписали заднім числом та помилилися, скопіювавши стару "шапку" постанови.

Як повідомлялося, 24 червня ДБР повідомило про виклик п'ятого президента України Петра Порошенка на допит як підозрюваного, проведення одночасного допиту та інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 62019000000000753. Відповідне кримінальне провадження зареєстроване за заявою колишнього глави Адміністрації президента Януковича Андрія Портнова за фактом можливого захоплення державної влади та невиконання рішення суду під час проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя.

Слідчий суддя Печерського райсуду Києва Сергій Вовк відклав на 1 липня розгляд клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання Порошенку у справі про призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Перед цим суддя Вовк задовольнив клопотання прокурора про зміну раніше підготовленого клопотання з обрання Порошенку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на особисте зобов'язання.

Такий запобіжний захід прокуратура попросила застосувати до Порошенка на весь термін досудового розслідування – до 10 липня 2020 року.

Порошенку інкримінують, що він незаконно видав Указ про призначення Сергія Семочка першим заступником голови СЗР.

Крім того, у відповідь на запит Укрінформу заступник голови МЗС Євген Божок поінформував, що ДБР двічі повідомило йому про підозру у видачі незаконного наказу під час перебування на посаді голови СЗР, яким було призначено Семочка його першим заступником.