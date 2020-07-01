Порошенко прийшов на допит до ДБР
Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.
Під ДБР проходить мітинг на підтримку Порошенка, на якому присутні його прибічники та однопартійці.
Учасники мітингу тримають плакати з написами "Зе end", "Stop Зе", "Ні — політичним репресіям".
"Відповідаю на запитання журналістів про те, чи збирається Петро Порошенко приходити на допит до ДБР 30 червня 2020 р. П’ятий президент України викликів на допит у передбаченому законом порядку не отримував. "Відосики", оголошення на сайтах і парканах ми не сприймали і не сприйматимемо. Тому 30 червня допиту не буде", - написав він.
Як повідомлялося, 24 червня ДБР повідомило про виклик п'ятого президента України Петра Порошенка 30 червня на допит у якості підозрюваного, проведення одночасного допиту та інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 62019000000000753.
Відповідне кримінальне провадження зареєстроване за заявою колишнього глави Адміністрації Президента за часів Януковича Андрія Портнова за фактом можливого захоплення державної влади та невиконання рішення суду під час проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя.
Також повідомлялося, що Печерський райсуд Києва відклав до 1 липня розгляд клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання Петру Порошенку.
Офіс генпрокурора звинувачує Порошенка у тому, що він схилив голову Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка до незаконного призначення на посаду заступника голови СЗР Сергія Семочка.