Порошенко прийшов на допит до ДБР

П’ятий президент Петро Порошенко у супроводі своїх адвокатів прийшов на допит до Державного бюро розслідувань у справі щодо призначення членів Вищої ради правосуддя.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Під ДБР проходить мітинг на підтримку Порошенка, на якому присутні його прибічники та однопартійці.

Учасники мітингу тримають плакати з написами "Зе end", "Stop Зе", "Ні — політичним репресіям".

"Відповідаю на запитання журналістів про те, чи збирається Петро Порошенко приходити на допит до ДБР 30 червня 2020 р. П’ятий президент України викликів на допит у передбаченому законом порядку не отримував. "Відосики", оголошення на сайтах і парканах ми не сприймали і не сприйматимемо. Тому 30 червня допиту не буде", - написав він.

Як повідомлялося, 24 червня ДБР повідомило про виклик п'ятого президента України Петра Порошенка 30 червня на допит у якості підозрюваного, проведення одночасного допиту та інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 62019000000000753.

Відповідне кримінальне провадження зареєстроване за заявою колишнього глави Адміністрації Президента за часів Януковича Андрія Портнова за фактом можливого захоплення державної влади та невиконання рішення суду під час проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя.

29 червня адвокат Порошенка заявив, що генпрокурор сфальсифікувала постанову про вручення підозри. За словами Голованя, генпрокурор та її підлеглі спочатку доводили, що така постанова не потрібна, але потім постанова з’явилась у матеріалах справи.

Також повідомлялося, що Печерський райсуд Києва відклав до 1 липня розгляд клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання Петру Порошенку.

Офіс генпрокурора звинувачує Порошенка у тому, що він схилив голову Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка до незаконного призначення на посаду заступника голови СЗР Сергія Семочка.