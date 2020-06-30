Допит Порошенка й обрання запобіжного заходу пройдуть в один день – Венедіктова

Допит п’ятого президента України, народного депутата з "Європейської солідарності" Петра Порошенка, а також обрання запобіжного заходу відбудеться завтра, 1 липня.

Про це заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова, інформує пресслужба Офісу Генпрокурора у Facebook.

"Щодо сьогоднішнього допиту підозрюваного, повідомляю - сьогодні він не відбувся, у зв’язку із заявленим клопотанням сторони захисту про його перенесення на наступний день. Сторона захисту просить поєднати допит та обрання запобіжного заходу в один день. Слідство не бачить в цьому перешкод", - зазначила вона у відеозверненні.

Венедіктова повідомила, що судове засідання щодо обрання запобіжного заходу також відбудеться завтра, 1 липня.

Генпрокурор також відмітила, що вперше за роки незалежності України "створюється прецедент, який руйнує касту недоторканних".

"Пропоную п’ятому Президенту України продемонструвати співгромадянам власним прикладом повагу до Закону, до створених правоохоронних органів та реформованих судів, та скористатись правом на захист у спосіб передбачений законом і доводити в суді свою невинуватість", - заявила Венедіктова.

Крім того, очільниця Офісу генпрокурора прокоментувала відкриті провадження проти Петра Порошенка і наголосила, що "ніяких помилок немає".

"Щодо так званої фальсифікації постанови генеральним прокурором. Роз’яснюю, що 10 червня 2020 року мною було підписано: повідомлення про підозру, постанову, якою доручено повідомити про підозру, доручення повідомити про підозру",- відмітила вона.

Венедіктова зауважила, що в повідомленні про підозру є посилання на ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ч. 4 ст. 426-1 Кримінального кодексу України. В постанові, якою було доручено повідомити про підозру, зазначено, окрім перелічених статей, також і статті 109, 367 та 382 КК України. В дорученні зазначені ст. 367 ст. ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 41, ч. 4 ст. 426-1 КК України.

"Помилки немає! Оскільки постанова в описовій частині містить посилання на всі статті за якими кримінальне провадження розслідувалось, у тому числі і закриті, а доручення містило кваліфікацію за конкретним епізодом, у якому винесено повідомлення про підозру", - додала генпрокурор.

Раніше 30 червня адвокат Петра Порошенка Ігор Головань заявив, що 30 червня допиту в Державному бюро розслідувань не буде.

"Відповідаю на питання журналістів про те, чи збирається Петро Порошенко приходити на допит до ДБР 30 червня 2020 р. П’ятий президент України викликів на допит у передбаченому законом порядку не отримував. “Відосики”, оголошення на сайтах і парканах ми не сприймали і не сприйматимемо. Тому 30 червня допиту не буде", - написав він.

Як повідомлялося, 24 червня ДБР повідомило про виклик п'ятого президента України Петра Порошенка 30 червня на допит у якості підозрюваного, проведення одночасного допиту та інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 62019000000000753. Відповідне кримінальне провадження зареєстроване за заявою колишнього глави Адміністрації президента Януковича Андрія Портнова за фактом можливого захоплення державної влади та невиконання рішення суду під час проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя.

29 червня адвокат Порошенка заявив, що генпрокурор сфальсифікувала постанову про вручення підозри. За словами Голованя, генпрокурор та її підлеглі спочатку доводили, що така постанова не потрібна, але потім постанова з’явилась у матеріалах справи.

Також повідомлялося, що Печерський райсуд Києва відклав до 1 липня розгляд клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання Петру Порошенку.

Офіс генпрокурора звинувачує Порошенка у тому, що він схилив голову Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка до незаконного призначення на посаду заступника голови СЗР Сергія Семочка.

Фото: Назарій Мазилюк/Українська правда