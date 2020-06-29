Генпрокурор сфальсифікувала постанову про вручення підозри Порошенку – адвокат

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова сфальсифікувала постанову, якою доручила іншому прокурору вручити підозру п’ятому президенту України Петру Порошенку.

Про це написав адвокат Порошенка Ігор Головань на своїй сторінці у Facebook.

За словами Голованя, генпрокурор та її підлеглі спочатку доводили, що така постанова не потрібна, але потім постанова дивним чином з’явилась у матеріалах справи.

«10 червня я написав пост про те, що генеральний прокурор Венедіктова порушила норми 110 КПК і не оформила постановою процесуальне рішення доручити здійснення повідомлення про підозру народному депутату України, п’ятому президенту України Петру Порошенку. Нахаба з прокурорським посвідченням, що перервав допит Петра Порошенка у якості свідка, мав при собі лише не передбачений законом папірець «доручення», тобто не мав жодних повноважень. Ніякого повідомлення про підозру здійснено не було», - зазначив адвокат.

Він додав, що під час зустрічі у кабінеті Венедіктової її оточення намагалося переконати адвокатів Порошенка, що жодної постанови було не потрібно.

Головань також повідомив, що відповідна «постанова» дивним чином все ж таки з’явилась у справі.

«Однак пізніше «проффесіонали» перечитали кодекс. І постанова чарівним чином з’явилася у додатках до клопотання про застосування до Петра Порошенка запобіжного заходу - тримання під вартою», - написав Головань.

За його словами, в результаті поспіху у тексті підробної постанови з’явилися статті КПК (109 та 382), які були закриті ще 25 травня.

Як повідомлялося, Печерський райсуд Києва відклав до 1 липня розгляд клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання Петру Порошенку.

Офіс генпрокурора звинувачує Порошенка у тому, що він схилив голову Служби зовнішньої розвідки Єгора Божка до незаконного призначення на посаду заступника голови СЗР Сергія Семочка.