Суд відмовив адвокатам Порошенка у відводі 13 прокурорів

Слідчий суддя Сергій Вовк відмовив у задоволенні клопотання адвоката Ігоря Голованя про відвід групи прокурорів у справі щодо п’ятого президента Петра Порошенка про призначення Сергія Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Відповідне рішення суддя оголосив після перебування у нарадчій кімнаті, повідомляє кореспондент Укрінформ.

“Заяву захисника Ігоря Голованя в інтересах Порошенка Петра Олексійовича про відвід прокурорів ... залишити без задоволення. Ухвала оскарженню не підлягає”, - зачитав суддя Вовк.

Раніше адвокат Ігор Головань оголосив відвід 13 прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у справі Порошенка.

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Адвокат обґрунтував своє клопотання необґрунтованою зміною складу групи прокурорів від 16 червня.

Наразі в суді розглядається клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання Порошенку у справі про призначення Семочка першим заступником голови СЗР.

Раніше прокуратура просила застосувати до Порошенка такий запобіжний захід на весь термін досудового розслідування – до 10 липня 2020 року. Проте 1 липня під час виклику Порошенка до ДБР йому вручили клопотання про продовження слідства у цій справі.

Порошенку інкримінують, що він незаконно видав указ про призначення Сергія Семочка першим заступником голови СЗР.

Крім того, у відповідь на запит Укрінформу заступник голови МЗС Євген Божок поінформував, що ДБР двічі повідомило йому про підозру у видачі незаконного наказу під час перебування на посаді голови СЗР, яким було призначено Семочка його першим заступником.

За його словами, 21 квітня Печерський райсуд столиці, а також 9 червня Апеляційний суд міста Києва, розглядаючи клопотання Офісу генпрокурора про обрання йому запобіжного заходу, визнали зазначену підозру необґрунтованою, а посилання на завдання матеріальної шкоди безпідставним. Зрештою прокуратурі було відмовлено в обранні Божку будь-якого запобіжного заходу.

Водночас 10 червня ДБР за погодженням з ОГП вручило Божку другу підозру.

ДБР і Офіс генпрокурора мали намір клопотати в суді про обрання Божку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі майже 2 млн грн.