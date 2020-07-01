Адвокат Порошенка оголосив відвід 13 прокурорам і Венедіктовій

Адвокат Ігор Головань оголосив відвід генпрокурору Ірині Венедіктовій і групі прокурорів, що здійснюють процесуальне керівництво у справі відносно п’ятого президента Петра Порошенка про призначення Сергія Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Про це він зазначив під час свого виступу у Печерському райсуді столиці на засіданні з обрання запобіжного заходу Порошенку, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У зв’язку зі з’ясуванням обставин, які викликають сумніви у їх неупередженості, прошу суд врахувати наведені доводи, дослідити докази, що додаються до заяви, і задовольнити заяву про відвід зазначеній групі прокурорів, що здійснює процесуальне керівництво", - сказав він.

Загалом Головань перерахував посади 13 прокурорів, яких він попросив усунути від справи Порошенка.

Адвокат обгрунтував своє клопотання необгрунтованим зміном складу групи прокурорів від 16 червня.

Окрім цього, адвокат заявив окремий відвід генпрокурору Ірині Венедіктовій, яка нібито підписала неналежно оформлену підозру Порошенку.

Як повідомлялося, слідчий суддя Печерського райсуду Києва Сергій Вовк відклав на 1 липня розгляд клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання Порошенку у справі про призначення Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Перед цим суддя Вовк задовольнив клопотання прокурора про зміну раніше підготовленого клопотання з обрання Порошенку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на особисте зобов'язання.

Такий запобіжний захід прокуратура попросила застосувати до Порошенка на весь термін досудового розслідування – до 10 липня 2020 року.

Порошенку інкримінують, що він незаконно видав Указ про призначення Сергія Семочка першим заступником голови СЗР.