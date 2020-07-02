ДБР хоче продовжити слідство у справі Порошенка ще на три місяці - адвокат

ДБР має намір продовжити до 10 жовтня слідство відносно п'ятого президента Петра Порошенка у справі призначення Сергія Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Про це заявив на пресконференції у четвер його адвокат Ілля Новіков, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Нам учора анонсували намір слідства продовжувати вести слідство. У Печерський райсуд уже надійшов документ про те, що слідство просить продовжити слідство у справі призначення Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки до 10 жовтня, тобто іще на три місяці", - сказав Новіков.

Адвокат додав, що у ДБР аргументують продовження слідства у цій справі необхідністю провести слідчі дії, зокрема допитати Порошенка, а також допитати його разом з екскерівником СЗР Єгором Божком.

Новіков запевнив, що Порошенко не свідчитиме у цій справі, щоб "не давати можливості говорити, що йому правильно вручили підозру".

Адвокат вважає, що обрання Порошенку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання, про що клопочуть у суді прокурори, має на меті забрати у Порошенка закордонні паспорти і зобов'язати його переміщатися територією України лише з дозволу слідчого.

"За цим стоїть тиск на опозиціонера, тиск на депутата і керівника парламентської фракції, якому напередодні місцевих виборів хочуть заборонити пересуватися Україною", - стверджує Новіков.

Як повідомлялося, Печерський райсуд столиці переніс на 8 липня розгляд клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання Порошенку у справі про призначення Семочка першим заступником голови СЗР.

Раніше прокуратура просила застосувати до Порошенка запобіжний захід на весь термін досудового розслідування – до 10 липня 2020 року. Проте 1 липня під час виклику Порошенка до ДБР йому намагалися вручили клопотання про продовження слідства у цій справі.

Порошенку інкримінують, що він незаконно видав Указ про призначення Сергія Семочка першим заступником голови СЗР.