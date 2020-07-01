Заява про злочин: депутати із "ЄС" просять порушити справу проти Офісу генпрокурора

Народні депутати із фракції "Європейська солідарність" під час судового засідання з обрання запобіжного заходу Петру Порошенку заявили, що просять порушити кримінальну справу проти Офісу генпрокурора за заяву про начебто політичну залежність депутатів фракції від п’ятого президента України.

З відповідною заявою у Печерському райсуді Києва виступила член фракції "ЄС" Ірина Геращенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми робимо заяву про злочин. Представники Генеральної прокуратури України тільки що звинуватили політичну опозиційну фракцію - 26 народних депутатів України - в тому, що на нас начебто здійснюється тиск, що ми є в залежності від Петра Порошенка. Ми хочемо заявити про те, що ми давали присягу народу України, українським виборцям, ми служимо народу України, на нас не здійснюється тиск. В цій залі ми знаходимося за нашою волею. Ми просимо вас зафіксувати зараз цю заяву про злочин та інформуємо, що сьогодні подамо заяву в Єдиний реєстр для внесення і будемо просити розслідування. Ми вважаємо, що це злочин про заангажованість прокуратури, яка тільки що принизила нашу честь, нашу гідність», - заявила Геращенко.

Депутати також вимагали від головуючого судді Сергія Вовка відсторонити від справи прокурорів, які під присягою заявили про залежність 26 народних депутатів від колишнього президента.

Як повідомлялося, слідчий суддя Печерського райсуду Києва Сергій Вовк відклав на 1 липня розгляд клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання Петру Порошенку у справі про призначення Сергія Семочка заступником голови Служби зовнішньої розвідки.

Перед цим суддя Вовк задовольнив клопотання прокурора про зміну раніше підготовленого клопотання з обрання Порошенку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на особисте зобов'язання. Такий запобіжний захід прокуратура попросила застосувати до Порошенка на весь термін досудового розслідування – до 10 липня 2020 року.

Порошенку інкримінують, що він незаконно видав Указ про призначення Семочка першим заступником голови СЗР.