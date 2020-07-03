Депутати взялися за питання про звільнення Смолія

Смолій очолює Нацбанк із 15 березня 2018 року. До цього, з 25 жовтня 2016 року, він обіймав посаду першого заступника голови НБУ.

Як повідомляв Укрінформ, голова Нацбанку України Яків Смолій 1 липня подав Президенту заяву про звільнення через "систематичний політичний тиск".

Своєю чергою, в Офісі Президента запевнили, що Правління НБУ буде продовжувати свою діяльність на засадах незалежності та професійності, додавши, що "безумовним пріоритетом залишається забезпечення незалежності Національного банку України".

У четвер, 2 липня, Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання на звільнення Смолія з посади голови НБУ.

Комітет ВР з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав проєкт постанови про звільнення Смолія.