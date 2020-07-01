Кабмін звільнив п’ятьох заступників міністрів

Кабінет міністрів звільнив п'ятьох заступників міністрів та призначив заступника міністра юстиції.

Про це повідомив представник уряду у ВР Василь Мокан у Facebook.

"Кабмін сьогодні на засіданні ухвалив низку кадрових рішень...Звільнити: Заболотного Геннадія Вадимовича - з посади заступника міністра Кабінету міністрів України; Полюховича Юрія Юрійовича - з посади першого заступника міністра освіти та науки України; Коржевського Петра Миколайовича - з посади заступника Міністра освіти та науки України; Стадного Єгора Андрійовича - з посади заступника міністра освіти та науки України; Ярмистого Максима Миколайовича - з посади заступника міністра освіти та науки України", - написав він.

Крім того, Мокан зазначив, що Кабмін звільнив з посади державного секретаря Міністерства освіти та науки Павла Полянського; з посади голови Державної інспекції енергетичного нагляду Максима Малашкіна; голову Державної служби України з безпеки на транспорті Олександра Погорілого.

"Кабмін прийняв рішення про тимчасове покладення виконання обов'язків державного секретаря Міністерства освіти та науки України на Криштоф Світлану Дмитрівну", - зауважив Мокан.

За його словами, уряд також прийняв рішення про тимчасове покладення виконання обов'язків голови Державної інспекції енергетичного нагляду України на Боднара Романа Валерійовича (перший заступник голови Держенергонагляду).

Крім того, Кабмін прийняв рішення про тимчасове покладення виконання обов'язків голови Державної служби України з безпеки на транспорті на Лагуніна Микиту Сергійовича (заступник голови Укртрансбезпеки).

Мокан додав, що уряд у середу також призначив заступником міністра юстиції України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Сергія Орлова; заступником голови Державної служби України з питань праці Ігоря Дегнеру; заступником Державного секретаря Кабінету міністрів України Павла Полянського.

Крім того, на вакантну посаду першого заступника голови Державної служби України з питань праці (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину) призначено Ігоря Гоцула.

Також, за інформацією Мокана, Кабмін погодив призначення Коцюби Олега Анатолійовича першим заступником голови Закарпатської обласної державної адміністрації.