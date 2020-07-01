Закон про гральний бізнес Рада ухвалить сьогодні-завтра - Верещук

Верховна Рада може до кінця тижня ухвалити в другому читанні законопроєкт №2285-д "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".

Таку думку висловила голова підкомітету з державної безпеки та оборони Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Ірина Верещук (фракція “Слуга народу”) під час брифінгу 1 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“До кінця тижня, тобто сьогодні-завтра (будуть розглянуті всі поправки і ухвалено в цілому законопроєкт про гральний бізнес, — ред.). Якщо буде так, як учора, то думаю, завтра ми мали би завершити,” — сказала Верещук.

Я повідомляв Укрінформ, 30 червня Верховна Рада почала розгляд у другому читанні законопроєкту №2285-д "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".

Напередодні Голова Верховної Ради Дмитро Разумков висловив думку, що законопроєкт №2285-д буде розглядатися кілька днів, до нього внесено понад 3500 поправок.

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики 3 червня схвалив законопроєкт №2285-д "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" та рекомендував його до розгляду.

Верховна Рада ухвалила цей законопроєкт у першому читанні 16 січня 2020 року.

Документ, зокрема, запроваджує кримінальну відповідальність за організацію азартних ігор без ліцензії. Також законопроєкт дозволяє розташовувати зали з ігровими автоматами тільки в готелях, які мають три, чотири або п'ять зірок. Крім того, згідно з документом, резидентам держави-агресора буде заборонено мати гральний бізнес на території України. Законопроєктом передбачається і регулювання "класичних" лотерей.