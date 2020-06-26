Зеленський звільнив голову Кіровоградської ОДА

Президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення про відставку Андрія Балоня з посади голови Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Про це глава держави сказав журналістам під час відкриття стадіону у Херсоні, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Отримав декілька днів тому від Служби безпеки України інформацію з приводу того, що в оточенні голови обласної державної адміністрації (Кіровоградської – ред.), не буду казати всіх прізвищ, є докази того, що там відбуваються, м’яко кажучи, неправильні речі, пов’язані з порушенням закону України. Закон один для всіх, тому як тільки я отримав цю інформацію, одразу сказав, що звільню голову обласної державної адміністрації, а правоохоронні органи мають займатися всім іншим. Чим вони і займались, і ви, здається, всі все це бачили. Це справедливо. Немає: наші - не наші, є: вкрав - сідай. Ось і все», - сказав Зеленський.

Водночас указ про звільнення голови Кіровоградської ОДА на сайті Президента поки що не оприлюднено.

Як повідомляв Укрінформ, Служба безпеки України 25 червня заявила, що спільно з НАБУ задокументувала голову однієї з обласних держадміністрацій та посадовця цієї ж ОДА на вимаганні 1,8 млн грн від керівників деяких контролюючих структур регіону.

За даними спецслужби, керівника ОДА разом із спільником було затримано напередодні під час передачі другого "траншу" у сумі 250 тисяч гривень. Першу частину хабаря у розмірі 100 тисяч грн вони отримали у червні 2020 року.

В СБУ не уточнювали, якого саме голову ОДА затримано, однак за даними ЗМІ, йдеться саме про керівника Кіровоградської області.

Кабінет міністрів у четвер, 25 червня, на позачерговому засіданні погодив відставку Андрія Балоня з поста голови Кіровоградської обласної держадміністрації. Балонь обіймав посаду голови Кіровоградської обласної державної адміністрації з листопада 2019 року.