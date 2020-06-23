Правоохоронна система під керівництвом Авакова викликає довіру – Шмигаль

Правоохоронна система після реформування міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим викликає довіру.

Таку думку Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль висловив в ефірі телеканалу "Перший Західний", повідомляє Укрінформ.

"Правоохоронна система сьогодні, після реформування, викликає довіру. Люди звертаються в поліцію. Сьогодні поліція зовсім не та, якою була 5 і більше років тому. Ось ця система і її керівник – це одне ціле, тобто не можна відокремити міністра, сказати міністр поганий, а система - більш-менш хороша. Це одне ціле в своєму управлінні, у своїй роботі", - зазначив Шмигаль.

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Він укотре нагадав про те, що міністр внутрішніх справ Арсен Аваков нещодавно звітував у Верховній Раді, і тоді народні депутати мали можливість висловити йому свою позицію, поставити запитання та отримати відповіді. Звіт Авакова був прийнятий, то ж нині залишається певна критика окремих політиків у його бік, і це нормально, вважає Шмигаль.

Арсан Аваков - міністр внутрішніх справ України з 27 лютого 2014 року, перепризначений 29 серпня 2019 року.