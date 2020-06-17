Проєкт постанови про звільнення Авакова передали на розгляд Ради

Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності погодив включення до розгляду в залі засідань ВР проєкту постанови №3606 “Про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ України”.

Про це журналістам повідомив перший заступник голови комітету Андрій Осадчук (фракція “Голос”).

“Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності підтримав ініціативу «Голосу» та погодив включення розгляду постанови про звільнення міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова до порядку денного Верховної Ради”, - зазначив Осадчук.

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Як повідомляв Укрінформ, 5 червня понад півсотні народних депутатів із фракцій партій "Голос", "Слуга народу", «Євросолідарність» зареєстрували у ВР проєкт постанови № 3606 про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ.

15 червня заступник голови фракції “Голос” Ярослав Железняк заявив про намір їхньої фракції зібрати підписи задля ініціювання позачергового засідання Верховної Ради для розгляду відповідного проєкту постанови.Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності погодив включення до розгляду в залі засідань ВР проєкту постанови №3606 “Про звільнення Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ України”.