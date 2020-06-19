План дій Ради Європи для України продовжили до кінця 2022 року

План дій Ради Європи для України продовжено до кінця 2022-го.

Про це повідомило у Facebook Постійне представництво України при Раді Європи.

«Група доповідача Ради Європи з питань демократії затвердила рішення щодо погодження доповіді про середньостроковий прогрес у виконанні Плану дій РЄ для України на 2018-2021 роки, а також подовження терміну його дії до кінця 2022 року», - йдеться у повідомленні.

Сторони визнали у цілому успішними виконання цілей документа, а також відзначили важливість ефективності його подальшої імплементації, незважаючи на проблеми, пов'язані з агресією РФ проти України та пандемією СOVID-19.

Виконання Плану координує генеральний директорат програм Ради Європи за сприяння Офісу РЄ в Україні. Фінансування плану дій відбувається за рахунок донорів.

Постійний представник України при Раді Європи Борис Тарасюк подякував представниками міжнародної організації за підтримку України та донорам, найбільшими з яких є Європейський Союз, Швеція, Норвегія, Канада, Швейцарія, Данія, Німеччина, Фінляндія, Нідерланди, Ірландія, Люксембург, Чехія, Угорщина, Литва, Ліхтенштейн, Польща, Туреччина, Естонія, Латвія та Румунія, а також Цільовий фонд з питань прав людини (Велика Британія, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Фінляндія, Швейцарія).

План дій Ради Європи для України на 2018-2021 роки – це стратегічний програмний документ, який ставить за мету через співпрацю сприяти зусиллям країни, спрямованим на узгодження своїх законодавства, інституцій та практики з європейськими стандартами у сфері прав людини, верховенства права й демократії та відтак підтримувати країну у виконанні своїх зобов’язань як держави-члена Ради Європи.