План дій Ради Європи для України продовжили до кінця 2022 року

План дій Ради Європи для України продовжили до кінця 2022 року

Укрінформ
План дій Ради Європи для України продовжено до кінця 2022-го.

Про це повідомило у Facebook Постійне представництво України при Раді Європи.

«Група доповідача Ради Європи з питань демократії затвердила рішення щодо погодження доповіді про середньостроковий прогрес у виконанні Плану дій РЄ для України на 2018-2021 роки, а також подовження терміну його дії до кінця 2022 року», - йдеться у повідомленні.

Сторони визнали у цілому успішними виконання цілей документа, а також відзначили важливість ефективності його подальшої імплементації, незважаючи на проблеми, пов'язані з агресією РФ проти України та пандемією СOVID-19.

Виконання Плану координує генеральний директорат програм Ради Європи за сприяння Офісу РЄ в Україні. Фінансування плану дій відбувається за рахунок донорів.

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Постійний представник України при Раді Європи Борис Тарасюк подякував представниками міжнародної організації за підтримку України та донорам, найбільшими з яких є Європейський Союз, Швеція, Норвегія, Канада, Швейцарія, Данія, Німеччина, Фінляндія, Нідерланди, Ірландія, Люксембург, Чехія, Угорщина, Литва, Ліхтенштейн, Польща, Туреччина, Естонія, Латвія та Румунія, а також Цільовий фонд з питань прав людини (Велика Британія, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Фінляндія, Швейцарія).

План дій Ради Європи для України на 2018-2021 роки – це стратегічний програмний документ, який ставить за мету через співпрацю сприяти зусиллям країни, спрямованим на узгодження своїх законодавства, інституцій та практики з європейськими стандартами у сфері прав людини, верховенства права й демократії та відтак підтримувати країну у виконанні своїх зобов’язань як держави-члена Ради Європи.

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