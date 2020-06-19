НАЗК запрошує 23 керівників партій для пояснень щодо порушень

Національне агентство з питань запобігання корупції запрошує 23 керівників партій для надання пояснень у зв'язку з виявленими порушеннями у звітах політсил.

Про це НАЗК повідомляє у Facebook.

"За результатами аналізу звітів політичних партій за IV квартал 2019 року Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) виявило численні ознаки порушень. Щоб з’ясувати обставини цих можливих порушень порядку подання фінансової звітності, НАЗК запрошує керівників 23 політичних партій для надання пояснень з 22 по 25 червня 2020 року", - йдеться у повідомленні.

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Крім того, для надання пояснень запрошується кандидат у народні депутати в одномандатному виборчому окрузі №179 Денис Шейбут у зв’язку з можливим порушенням строків подання фінансового звіту про надходження і використання коштів виборчого фонду.

У НАЗК нагадують, що партії, які вже почали готувати звіти за І та ІІ квартали 2020 року в паперовому вигляді, можуть подати їх разом із електронним носієм лише до 16 липня. Надалі звіти можливо буде подати лише в онлайн-форматі через Єдиний державний реєстр звітності політичних партій.