Куди йдемо ми з Шарієм?

Обговорюємо тему з політичними експертами, учасниками передвиборчих кампаній.

Поки Шарій не залишав аудиторію Інтернету, його сприймали як віртуальну загрозу. Але недавня битва його прихильників з націонал-патріотами та поліцією біля Офісу президента підняла питання не лише про те, звідки рейтинг. Чи несе ця партія реальні ризики дестабілізації? Обговорюємо тему з політичними експертами, учасниками передвиборчих кампаній.

РИЗИКИ НЕ В ШАРІЇ, А У ПОЛЯРИЗАЦІЇ СУСПІЛЬСТВА

Володимир Фесенко, політолог, керівник центру прикладних політичних досліджень «Пента»

Не перебільшуйте ступінь прозахідних орієнтацій українців. Ступінь підтримки європейської інтеграції був на піку у 2015-му році, то це десь 55%, трохи більше половини, зараз трохи менше, такий самий відсоток підтримки НАТО. У нас близько 10% населення налаштовані пропутінські, і додайте 25-30 відсотків або помірно проросійських, або тих, хто за примирення з РФ. І треба враховувати, що велика частина прихильників партії регіонів не хоче голосувати за ОПЗЖ чи Опоблок, частина проголосувала за Зеленського, а частина шукала нові обличчя. А деякі прихильники партії регіонів були великими шанувальниками особисто Шарія. Хоча значна частина глядачів знаходиться не в Україні, а в Росії, до них треба віднести російськомовних людей Заходу. Але ті, хто в Україні налаштований антимайданно і з різних причин не був прихильником Бойка і Медведчука, вибрали собі Шарія. Звичайна ситуація, оскільки недовіра до старих еліт проявилася не лише у голосуванні проти Порошенка, воно проявилася у голосуванні за нових лідерів - за Зеленського, Голос, а з боку антимайдану проявилася на користь Шарія. За останній рік у бік Шарія відійшла частина виборців Зеленського (частина прихильників Шарія готова голосувати за Зеленського на президентських виборах, але не підтримує його партію), частина раніше була готова голосувати за ОПЗЖ, а зараз готова підтримати партію Шарія.

Те, що відбувається на вулицях, це підготовлена, політтехнологічна акція, спроба використовувати ті самі методи, які застосовують активісти, пов'язані з Порошенком, або активісти, які підтримують Майдан.

У цьому проблема. Методи активного прямого тиску починає використовувати Шарій. Чи бачу я загрозу їх проходження до парламенту? Ні. Вони не отримають більшості, їх будуть активно перекуповувати. Ахметов, місцеві еліти, ОПЗЖ, партія Зеленського.

Ризики є, але вони пов'язані не з Шарієм, а з поляризацією суспільства. З одного боку радикали з патріотичними гаслами, з іншого боку — радикали з антимайданними проросійськими гаслами. У відомому сенсі це «отвєтка» на акції націонал-радикалів, і такий же вуличний спосіб заявити про себе.

ІГНОРУЮЧИ ПАРТІЮ ШАРІЯ, МИ ВИГЛЯДАЄМО ЇЖЕЮ ДЛЯ РОСІЇ

Денис Богуш, політтехнолог:

Пояснити рейтинг просто. До останніх виборів партія Шарія була ютуб-партією. А зараз його вивели «в телевізор», він стимулюється і підтримується. Шарій з ютуб-партїєю спочатку був феноменом, а став технологією.

Згадаймо, що «Слуга народу» злетів, тому що був президент, точніше, був однойменний серіал. Інтернет для слуг був допоміжною історією. А от партія Шарія не була в телевізорі, і зростання популярності спочатку - це перемога електорату, який є дітьми «совків, «малоросів», при цьому, з огляду на вік, критично налаштованих до всього. А виводячи Шарія на телебачення, торкнулися сердець їхніх бабусь. Шарій в електоральному сенсі - це загроза. І Зеленському, і ОПЗЖ.

Якщо говорити про правильну реакцію влади, то спочатку треба зрозуміти: а вони (представники влади) самі хочуть такої пропаганди, яку пропонує Шарій, чи ні? Якщо не хочуть, то варто підключити силові структури, знайти лідера і заборонити партію. Як може існувати партія, керівник якої переховується? Це ж їм треба було мільйон процедур при реєстрації пройти, здійснити проплати, для спецслужби це можна заборонити за п'ять хвилин.

Усі останні події з бійками і затриманнями, які проходять за участю активістів, виглядають більш ніж дивно, і ще більш ніж дивно виглядає реакція влади на них.

Його максимально підсвітили, а процедурними зусиллями все можна було припинити за один день. За п'ять хвилин можна анулювати реєстрацію партії, відкрити кримінальну справу...Ну, згадаймо, як легко закрили російські канали.

Це відверто проросійська історія, і в тому, як вона впливає на інформпростір і в тому, як розгойдує ситуацію.

Вони - інструмент для розкачки.

Мої друзі зі спецназу кажуть: ніколи не виглядай їжею. У 2014-му році ми виглядали їжею, втік президент, і пішов Крим. Ігноруючи Шарія, ми виглядаємо їжею.

МОДЕРУВАТИ ТАКІ КОНФЛІКТИ, ЯК З ШАРІЄМ, ПОВИНЕН ПРЕЗИДЕНТ

Світлана Чуніхіна, політичний психолог:

Зростання рейтингу Шарія є закономірним. У всьому світі відбувається взаємопроникнення соціальних мереж і політики. Політика заходилася робитися за типом емоційних взаємодій, які існують у соціальних мережах. Це і емоційні вирази, і швидкий обмін повідомленнями, в тому числі неперевіреними, і пошук інформації, і пошук згоди. Великі медіа теж почали працювати за принципом соцмереж, тому що складно конкурувати з цим емоційним годуванням, яке забезпечують соцмережі. А інформаційне споживання стало нерозривно пов'язаним із емоційним споживанням. Це сильно змінило і великі медіа, і політику. Яскравим вираженням цього став Дональд Трамп, який робить політику через Твіттер. Шарій - частково це явище того ж плану. Він просто пропонує своїм послідовникам легальну і поживну їжу для виходу гніву. Гнів може накопичуватися з різних причин, в тому числі фрустрацій, у зв'язку з відсутністю роботи, соціальною невлаштованістю, страхом за майбутнє, життя, здоров'я. Все це трансформується в гнів. А гнів — найвдячніша емоція в плані виникнення обурення, а Шарій - це такий голос обурення, до якого їм дуже приємно приєднатися. Звичайно, Шарій не позбавлений певного енергетичного компонента особистості, він троль і буллер. Я читала дослідження, які показали, що у осіб, які займаються тролінгом у соцмережах за службовим обов'язком або за покликом серця, у них є спільні особистісні риси: нарцисизм, психопатія, цинізм — властивості чорної тріади. Деякі йдуть в політику і просувають її в стилі Путіна і Дональда Трампа. І той, і інший — глобальні тролі, які діють.

Щодо соціологічного компонента. У нас є 20% суворо проросійського вектора, 20% суворо патріотичного спрямування, і решта — вагаються, взагалі вони і роблять вибір. До якої партії вони приєднаються, та і переможе. Небезпека, яку я бачу у появі умовного Шарія, в тому, що емоційні пропозиції, які він робить, більш очевидні з точки зору вигоди, яку вони отримають, приєднавшись до партії.

Оскільки емоційна пропозиція Порошенка є неочевидною, жертовна пропозиція - програшна.

Плюс у Шарія потужна ресурсна підтримка. Ну, а що стосується сутичок біля офісу, то це відповідь «насильство на насильство», Шарій теж транслює, що їх переслідують. З точки зору виборців Шарія, націонал-патріотичні сили безкарні, неконтрольовані. У нас усі політичні сили відчувають себе жертвами, тими, кого притісняють. Їм це щиро здається, хоча, як на мене, це завжди гра.

А модерувати такі конфлікти - справа не Шарія чи Порошенка, це справа президента. Мовчання президента є деструктивним, тим більше, що він зараз є голосом тих, хто вагається. І це унікальна ситуація: ніколи такого не було, щоб президент був лідером тих, хто вагається, і не заявляє свою позицію.

Післямова.

За останні п'ять років українці, мисляча їх частина, багато чому навчилися: розпізнавати пропаганду, попереджати провокації. Але при перегляді битв активістів з поліцією мимоволі виникає думка про те, що нас знову стравлюють. Адже, по суті, під офісом президента могли битися вчорашні майданівці, просто одні з них надягнули форму, а другі залишилися в цивільному. І виходить, що головний урок ми засвоїли погано, не навчилися розуміти і розмовляти один з одним. Втім, тут вина не тільки наша: Шарій дуже вправний і сильний подразник. І те, що такий інструмент використовується, безумовно, викликає питання до наших еліт, влади і правоохоронців.

Лана Самохвалова, Київ