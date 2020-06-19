Верховний суд поновив Бочковського на посаді глави ДСНС

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду поновив Сергія Бочковського на посаді голови Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Про це повідомляє пресслужба ВСУ.

У ВСУ зазначають, що суд першої інстанції частково задовольнив позовні вимоги особи щодо поновлення на посаді з огляду на те, що звільнення позивача відбулося без додержання встановленого порядку та без наявних на це підстав, а суд апеляційної інстанції погодився з позицією суду першої інстанції щодо безпідставного звільнення позивача із займаної посади та змінив рішення у частині стягнення середньої заробітної плати за час вимушеного прогулу шляхом уточнення суми стягнення.

«ВС прийняв рішення залишити касаційні скарги без задоволення, а оскаржувані судові рішення – без змін», - йдеться у повідомленні.

У ВС зазначають, що з посади, яку обіймав позивач, може звільнити уряд за поданням Прем’єр-міністра, яке внесене за пропозицією міністра внутрішніх справ. У пропозиції щодо звільнення з посади обґрунтовуються причини неможливості перебування особи на займаній посаді, а до подання додаються завізований керівником відповідного органу проєкт рішення про звільнення з посади із зазначенням причини, біографічна довідка з фотокарткою, що засвідчується підписом керівника кадрової служби і скріплюється печаткою, заява особи про звільнення, пояснення особи, що звільняється за порушення трудової дисципліни, у разі потреби – матеріали службового розслідування, медична довідка, інші документи, що безпосередньо стосуються справи.

«Суд встановив, що до пропозиції МВС долучено додаток, а саме завізований міністром проєкт рішення про звільнення. При цьому відомостей про долучення біографічної довідки з фотокарткою, засвідченої підписом керівника кадрової служби і скріпленої печаткою, він не містить. Із зазначеного вище вбачається, що пропозиція міністра про звільнення позивача не відповідає вимогам передбаченого законом порядку звільнення», - заявляють у ВС.

Крім того, суд виявив, що подання Прем’єр-міністра до КМУ щодо звільнення зареєстровано раніше, аніж оскаржуване розпорядження КМУ. «Наведене свідчить, що подання Прем’єр-міністра України про звільнення позивача внесено без відповідної пропозиції МВС, вже після прийняття КМУ оскаржуваного розпорядження», - заявляють у ВС.

За інформацією ВС, зі змісту спірних правовідносин, що склались у цій справі, вбачається, що позивача звільнено у зв’язку з порушенням ним Присяги державного службовця. "Водночас, як встановили суди, позивач не приймав Присяги державного службовця, але приймав Присягу працівника органів внутрішніх справ, її порушення є дисциплінарним проступком, тобто недотриманням службової дисципліни, а наслідки допущення особою такого порушення регулюються спеціальним законодавством, що встановлює порядок та умови проходження служби в міліції", - йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що умови проходження та звільнення зі служби в органах внутрішніх справ, служби цивільного захисту відрізняються від держслужби, а складення особою присяги працівника органів внутрішніх справи автоматично не поширює на неї обов’язку дотримання Присяги держслужбовця.

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«Суди першої та апеляційної інстанцій встановили, що службове розслідування стосовно позивача щодо порушення ним присяги державного службовця не призначалося та не проводилося, обставини щодо порушення ним присяги були встановлені лише на підставі повідомленої на засіданні КМУ інформації. Таким чином, ВС вважає, що непроведення службового розслідування та відсутність вмотивованих висновків про вчинення позивачем порушення Присяги державного службовця, якої він не складав, свідчать про протиправність оскаржуваних рішень щодо звільнення позивача із займаної посади», - зазначили у ВС.

Як повідомлялося, голову Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергія Бочковського затримали під час засідання Кабміну 25 березня 2015 року за підозрою у зловживаннях і причетності до корупційних схем. Тоді ж Кабмін ухвалив рішення про його звільнення з посади.

Окружний адміністративний суд Києва 26 квітня 2018 року визнав незаконним звільнення Бочковського і поновив його на посаді. 27 квітня Бочковський разом із адвокатом прийшов до будівлі ДСНС і намагався потрапити на робоче місце, але його не впустили.

7 серпня 2018 року Київський апеляційний адміністративний суд підтримав рішення першої інстанції і дозволив Сергію Бочковському поновитися на посаді голови ДСНС. Згодом у МВС заявили, що оскаржать у касаційному порядку це рішення апеляційної інстанції.

Фото: Арсеній Яценюк, Facebook