Абрамовський склав присягу
Укрінформ
Новопризначений міністр захисту довкілля та природних ресурсів Роман Абрамовський склав присягу члена Кабінету міністрів України.
Міністр урочисто присягнув на вірність українському народові з трибуни Верховної Ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Зобов'язуюся додержуватися Конституції України та законів України, зміцнювати суверенітет та незалежність України, обстоювати права та свободи людини та громадянина, дбати про добробут українського народу, сталий демократичний розвиток суспільства", - проголосив урядовець.
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков привітав Романа Абрамовського з призначенням.
Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 19 червня призначила Романа Абрамовського на посаду міністра захисту довкілля України.
Кабінет міністрів на засіданні 27 травня утворив Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.