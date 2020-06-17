Посольство США закликає до справедливості щодо Гандзюк та інших активістів

Посольство США в Україні у день народження Катерини Гандзюк закликало до встановлення справедливості щодо неї та інших активістів, які зазнали нападів.

Про це йдеться у заяві диппредставництва у Facebook.

«Сьогодні, у день народження Катерини Гандзюк, наші думки линуть до її родини та друзів. Ми й надалі разом з народом України закликаємо до справедливості щодо Катерини та інших хоробрих громадських активістів та журналістів, які зазнали нападів через свою роботу, спрямовану на створення кращого майбутнього для України», - зазначили у Посольстві США.

Як повідомлялося, Катерину Гандзюк 31 липня 2018 року облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла жінки. Вона перенесла кілька операцій, але 4 листопада померла.

За підозрою у причетності до вбивства були затримані п'ятеро осіб, а 12 листопада 2018 року стало відомо про арешт Ігоря Павловського - колишнього помічника народного депутата Миколи Паламарчука.

11 лютого 2019 року Генпрокуратура оголосила голові Херсонської обласної ради Владиславу Мангеру підозру в організації вбивства Гандзюк. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю виходу під заставу у розмірі 2 млн 497 тис. 300 гривень, яку й було внесено.

17 червня 2020 року Катерині Гандзюк виповнилося б 35 років.