ДБР викликає на допит двох ексміністрів оборони часів Януковича

Державне бюро розслідувань викликає на допит 19 червня колишнього міністра оборони Павла Лебедєва і ексміністра оборони Дмитра Саламатіна.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті відомства.

Зокрема, Саламатін викликається на 15 годину до слідчого другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Береста “для набуття процесуального статусу та проведення відповідних слідчих і процесуальних дій у кримінальному провадженні №62019000000000046”.

До того самого слідчого у цій же справі на 16 год. викликається на допит Лебедєв.

Справа під номером №62019000000000046 була порушена щодо колишнього начальника Генштабу ЗСУ Володимира Замани, якого підозрюють у державній зраді.

Дмитро Саламатін був міністром оборони України з 8 лютого 2012 р. по 24 грудня 2012 р., Павло Лебедєв обіймав цю посаду з 2012 р. по 27 лютого 2014 р.