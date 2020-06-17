ДБР викликає на допит двох ексміністрів оборони часів Януковича

ДБР викликає на допит двох ексміністрів оборони часів Януковича

Укрінформ
Державне бюро розслідувань викликає на допит 19 червня колишнього міністра оборони Павла Лебедєва і ексміністра оборони Дмитра Саламатіна.

Відповідна інформація оприлюднена на сайті відомства.

Зокрема, Саламатін викликається на 15 годину до слідчого другого відділу Управління з розслідування кримінальних правопорушень, вчинених військовослужбовцями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань Береста “для набуття процесуального статусу та проведення відповідних слідчих і процесуальних дій у кримінальному провадженні №62019000000000046”.

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До того самого слідчого у цій же справі на 16 год. викликається на допит Лебедєв.

Справа під номером №62019000000000046 була порушена щодо колишнього начальника Генштабу ЗСУ Володимира Замани, якого підозрюють у державній зраді.

Дмитро Саламатін був міністром оборони України з 8 лютого 2012 р. по 24 грудня 2012 р., Павло Лебедєв обіймав цю посаду з 2012 р. по 27 лютого 2014 р.

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