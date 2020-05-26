Розстріл Майдану: суд заочно арештував ексміністра оборони Лебедєва

Печерський райсуд Києва заочно арештував колишнього міністра оборони України у справі про розстріли на Майдані 18-20 лютого 2014 року. Це дозволить розпочати процедуру екстрадиції.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора.

"За клопотанням прокурора Офісу генерального прокурора Печерський районний суд м. Києва 25 травня 2020 року обрав колишньому міністру оборони України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні за фактами організації низки тяжких та особливо тяжких насильницьких злочинів, у тому числі умисних убивств, скоєних у період з 18 лютого 2014 по 20 лютого 2014 року у центральній частині міста Києва", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у цьому кримінальному провадженні розслідуються обставини організації колишнім президентом України (Віктором Януковичем - ред.) перевищення влади та службових повноважень працівниками правоохоронних органів, перевищення влади рядом колишніх високопосадовців з метою перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій, що призвело до масових жертв серед мітингувальників, тобто до настання тяжких наслідків, у тому числі умисних вбивств та замахів на умисні вбивства (завдання тілесних ушкоджень, пов’язаних із застосуванням працівниками правоохоронних органів вогнепальної зброї) учасників масових акцій протесту в центральній частині м. Києва та терористичного акту.

Вказане рішення суду надає право стороні обвинувачення розпочати стосовно колишнього міністра оборони України процедуру екстрадиції. Також прокурори звертатимуться до суду за дозволом на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia).

Станом на на лютий 2014 року міністерство оборони України очолював Павло Лебедєв - український політик російського походження, член Партії регіонів. Під час подій Євромайдану зник з України і переховується від слідства.