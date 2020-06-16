Зеленський призначив Демченка першим заступником секретаря РНБО
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський звільнив Руслана Демченка з посади свого радника та призначив першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони.
Відповідний указ №228/2020 опублікований на сайті глави держави.
“Призначити Демченка Руслана Михайловича першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України”, - зазначається в документі.
Попереднім указом №227/2020 Президент звільнив Демченка з посади свого радника.
Як повідомлялося, Демченко обіймав посаду радника Зеленського з 23 липня 2019 року. До того із вересня 2014 року він був радником тодішнього Президента Петра Порошенка.