Дві фракції висловилися у Раді на підтримку Стерненка

Депутатські фракції політичних партій "Європейська солідарність" і "Батьківщина" висловилися на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка.

Про це заявили депутат від "Європейської солідарності" Марія Іонова та лідер фракції "Батьківщини" Юлія Тимошенко у своїх виступах із трибуни парламенту у вівторок, 16 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Реванш відбувається у нас на очах. Те, що стосується справи Сергія Стерненка, не витримує жодної критики, тому що у ній йдеться про самозахист. Це – про права людини, про те, як громадянин може захистити сам себе в суді. Сергія хочуть кинути за ґрати тільки за те, що він рятував собі життя", - зауважила Іонова, нагадавши, що напередодні під будівлею Шевченківського райсуду сталося побиття людей.

Своєю чергою, Тимошенко, висловлюючи позицію своєї політсили на підтримку Стерненка, наголосила: "Я вважаю, що терор проти патріотів – неприпустимий. І все, що відбувається, виглядає ганебно і негідно України".

Як повідомляв Укрінформ, 15 червня Шевченківський районний суд міста Києва обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. При цьому, за словами активіста, місцем перебування на домашньому арешті в ухвалі суду вказано "військову частину в Одесі", за місцем прописки, але його "туди не пускають, бо це режимний об’єкт".

"Цю ухвалу неможливо виконати", - наголосив активіст і зазначив, що через її невиконання прокурори потім можуть "просити утримання під вартою".

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Стерненку 11 червня оголосили підозру у вчиненні злочинів за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.

Увечері 24 травня 2018 року двоє зловмисників скоїли напад на Стерненка та його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були і в самого Стерненка та в другого нападника, якого поліція невдовзі затримала, але відразу ж відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше — державну охорону.