Президент звільнив послів у Лівії та Індонезії і призначив у Афганістані

Президент Володимир Зеленський звільнив послів у Лівії та Індонезії і призначив представника України в Афганістані.

Тексти відповідних указів оприлюднено на офіційному інтернет-представництві глави держави.

Зокрема, Володимира Пахіля звільнено з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Індонезія, а також з посади представника України при Асоціації держав Південно-Східної Азії за сумісництвом.

Водночас, Миколу Нагорного звільнено з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Державі Лівія, а також з посад посла України в Республіці Чад та посла України в Туніській Республіці за сумісництвом.

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Іншим указом Президент призначив Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Таджикистан Василя Серватюка послом України в Ісламській Республіці Афганістан за сумісництвом.

Фото: president.gov.ua