Президент звільнив послів у Лівії та Індонезії і призначив у Афганістані
Укрінформ
Президент Володимир Зеленський звільнив послів у Лівії та Індонезії і призначив представника України в Афганістані.
Тексти відповідних указів оприлюднено на офіційному інтернет-представництві глави держави.
Зокрема, Володимира Пахіля звільнено з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Індонезія, а також з посади представника України при Асоціації держав Південно-Східної Азії за сумісництвом.
Водночас, Миколу Нагорного звільнено з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України у Державі Лівія, а також з посад посла України в Республіці Чад та посла України в Туніській Республіці за сумісництвом.
Іншим указом Президент призначив Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Таджикистан Василя Серватюка послом України в Ісламській Республіці Афганістан за сумісництвом.
Фото: president.gov.ua