КСУ визнав неконституційним позбавлення волі суддів за неправосудні вироки

Конституційний суд визнав неконституційною статтю 375 Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі суддів за постановлення неправосудного вироку.

Відповідне рішення судді ухвалили 11 червня, інформує пресслужба суду.

"Конституційний Суд України 11 червня ухвалив Рішення у справі за конституційним поданням 55 народних депутатів України щодо відповідності Конституції статті 375 Кримінального кодексу України. Цим рішенням суд визнав неконституційною оспорювану статтю Кодексу", - йдеться у повідомленні.

КС, вирішуючи порушене у конституційному поданні питання, виходив із того, що в статті 375 ККУ не встановлено критеріїв, за якими можна визначити, який вирок, рішення, ухвала або постанова судді є "неправосудними", а також не розкрито зміст сполучення слів "завідомо неправосудний", що може призвести до неоднозначного розуміння складу злочину, кваліфікацію якого здійснено за цією нормою.

У рішенні наголошується, що стаття 375 Кодексу має відповідати вимогам юридичної визначеності, ясності, недвозначності та передбачуваності. Це є гарантією здійснення суддею правосуддя на засадах верховенства права та ефективної реалізації кожним конституційного права на судовий захист.

Встановлення кримінальної відповідальності за постановлення "завідомо неправосудного" судового рішення створює ризики та можливості для впливу на суддів.

На думку КС, конституційні приписи щодо незалежності суддів нівелюються внаслідок юридичної невизначеності статті 375 Кодексу.

Зрештою КС постановив, що стаття 375 ККУ суперечить принципу верховенства права, а саме такому його елементу, як юридична визначеність, та не узгоджується з принципами незалежності суддів, обов’язковості судового рішення, а отже, суперечить частині першій статті 8, частинам першій, другій статті 126, частині першій, пункту 9 частини другої статті 129 Конституції України.

Водночас КС вважає за доцільне відтермінувати втрату чинності цієї статті на шість місяців з дня ухвалення судом рішення про її неконституційність. У зв’язку з цим Верховна Рада має привести нормативне регулювання, встановлене цією статтею, у відповідність із Конституцією та цим рішенням.

Як повідомлялося, стаття 375 ККУ передбачає відповідальність за постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови - у вигляді обмеженням волі до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.

Ті самі дії, що спричинили тяжкі наслідки або вчинені з корисливих мотивів, в інших особистих інтересах чи з метою перешкоджання законній професійній діяльності журналіста, - каралися позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.

У листопаді 2019 року 55 народних депутатів направили до КС конституційне подання щодо конституційності ст. 375 ККУ від 5 квітня 2001 року №2341–III. Автори подання просили визнати неконституційним положення цієї статті.

Нардепи вважали, що стаття 375 ККУ "стала інструментом впливу на незалежність і недоторканність суддів, залякування та розправи над ними". На їхню думку, поняття "завідомо неправосудне", є оціночним, оскільки жодним нормативним актом не визначено.

У поданні депутатів йшлося, що положення ст. 375 ККУ не забезпечують передбачуваності застосування цієї норми, адже судді, приймаючи судові рішення, не можуть передбачити, чи в подальшому органи досудового розслідування розцінять такі рішення як завідомо неправосудні.