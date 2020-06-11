ДБР двічі повідомило про підозру заступнику глави МЗС Божку

ДБР повідомило заступнику міністра закордонних справ Єгору Божку про підозру у видачі незаконного наказу під час перебування на посаді голови Служби зовнішньої розвідки, яким було призначено Сергія Семочка його першим заступником.

Про це повідомив Єгор Божок у відповідь на запит Укрінформу.

"10 квітня цього року ДБР за погодженням з Офісом генпрокурора України оголосило мені підозру у вчиненні кримінального правопорушення, а саме перевищення військовою службовою особою влади та службових повноважень в умовах особливого періоду. Цією підозрою мені інкримінувалося те, що в 2018 році я, перебуваючи на посаді голови СЗР України, на підставі, на думку ДБР та Офісу генпрокурора, завідомо незаконного Указу Президента України № 225/2018 від 31.07.2018 р. «Про призначення С.Семочка першим заступником Голови Служби зовнішньої розвідки України» наказав вважати цього військовослужбовця таким, що приступив до виконання своїх службових обов’язків. Цим, на думку ДБР та Офісу генпрокурора, я спричинив тяжкі наслідки у вигляді нарахованого С.Семочку грошового забезпечення та надання доступу до документів, що становлять державну таємницю", - зазначив Божок.

За його словами, 21 квітня Печерський райсуд столиці, а також 9 червня Апеляційний суд міста Києва, розглядаючи клопотання Офісу генпрокурора про обрання йому запобіжного заходу, визнали зазначену підозру необґрунтованою, а посилання на завдання матеріальної шкоди безпідставним. Зрештою прокуратурі було відмовлено в обранні Божку будь-якого запобіжного заходу.

Як повідомляє посадовець, суд мотивував своє рішення тим, що до повноважень президента належать призначення на посади та звільнення з посад, в т.ч. голови, першого заступника та заступника голови СЗР. Згідно з Конституцією укази Президента є обов’язковими для виконання, а тому, зважаючи на наведені вище норми Конституції, у голови СЗР не було підстав не виконувати Указ Президента № 225/2018 від 31.07.2018 р. «Про призначення С.Семочка першим заступником Голови Служби зовнішньої розвідки України».

Водночас 10 червня ДБР за погодженням з ОГП вручило Божку другу підозру.

"Ігноруючи зазначенні рішення суду, вже 10 червня ц.р. ДБР за погодженням з Офісом генпрокурора України вручило мені другу підозру, яка повністю повторює фабулу попередньої і містить лише косметичні зміни в частині правової кваліфікації мого нібито злочину. Тепер ДБР та Офіс генпрокурора України стверджують, що вище перераховані дії я вчинив, будучи підбуреним колишнім Президентом України П.Порошенком шляхом його, на думку ДБР та Офісу генпрокурора, завідомо незаконного Указу", - зазначив Божок.

Наразі ДБР і Офіс генпрокурора мають намір клопотати в суді про обрання Божку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі майже 2 млн грн.

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Як повідомлялося, слідчі ДБР готують клопотання про обрання п'ятому президенту Петру Порошенку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у справі про призначення Семочка заступником голови СЗР.

У бюро стверджують, що за дорученням генпрокурора прокурори Офісу генерального прокурора у будівлі ДБР повідомили про підозру народному депутату.

Водночас адвокат Порошенка Ілля Новіков заявив, що 11 червня допит Порошенка у справі про переміщення через кордон картин не відбувся. Натомість йому намагалися повідомити про підозру у справі про призначення заступником керівника Служби зовнішньої розвідки Семочка.

Водночас Порошенко не став спілкуватися з представником ОГП і залишив будівлю ДБР.

Порошенко зазначив, що не вважає себе офіційно повідомленим про підозру, оскільки це було зроблено у не встановлений законом спосіб. Повідомляти про підозру народному депутату, зазначив Порошенко, має особисто генпрокурор. Для цього він після допиту у ДБР прибув в ОГП на зустріч з генпрокурором Іриною Венедіктовою. Однак вона, за його словами, не вручила повідомлення про підозру.