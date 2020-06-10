У “Слузі народу” прокоментували можливі кадрові голосування у Раді

Заступник голови фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук наразі не бачить можливості позитивного голосування Верховної Ради за призначення Ольги Буславець на посаду міністра енергетики.

Про це Кравчук сказала в ефірі “Українського радіо”, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Буславець досі цей випробувальний термін проходить. І я не бачу зараз можливості позитивного голосування у Верховній Раді, якби її кандидатуру вносили на постійній основі, щоб вона була міністром енергетики, з різних причин”, - зазначила Кравчук.

Вона також прокоментувала ініціативу фракції “Голос” щодо відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

“Щодо Авакова — по-перше, те, що відбувалося з цими постановами, збором голосів - це більше, чесно кажучи, якась така політична оцінка, аніж серйозність намірів”, - зазначила Кравчук.

Як повідомляв Укрінформ, 29 березня у Верховній Раді було зареєстровано проєкт постанови про призначення Ольги Буславець міністром енергетики та захисту довкілля України. Ініціатором внесення документа виступив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Проте на вимогу Президента цей документ був знятий з розгляду на позачерговому засіданні ВР 30 березня.

Кабінет міністрів 16 квітня звільнив Віталія Шубіна з посади першого заступника міністра енергетики та захисту довкілля, увільнивши його від виконання обов'язків міністра, та призначив натомість Ольгу Буславець, поклавши на неї відповідні обов'язки.

Уряд у зв'язку з перейменуванням Міністерства енергетики та захисту довкілля 5 червня визнав Ольгу Буславець такою, що продовжує працювати на посаді першого заступника міністра енергетики, та поклав на неї виконання обов’язків міністра.