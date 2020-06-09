На фракції "Слуги народу" відставку Разумкова ніколи не обговорювали – Верещук

Питання про можливу відставку Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова на засіданні фракції «Слуга народу» не обговорювалось.

Про це заявила народний депутат від партії «Слуга народу» Ірина Верещук, відповідаючи на питання щодо чуток про можливу відставку з посади голови парламенту Дмитра Разумкова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ні, я не можу підтвердити таку інформацію. У нас на фракції таке питання навіть кулуарно, навіть поміж собою не обговорювалось. Думаю, Дмитро Разумков користується повагою і авторитетом усього парламенту, а відтак ці розмови безпідставні», - заявила Верещук.

Як повідомлялося, народний депутат від фракції “Слуга народу” Гео Лерос в інтерв’ю виданню “Цензор.нет” заявив, що керівник Офісу Президента Андрій Єрмак вів переговори з представниками фракцій щодо того, чи дадуть вони голоси за зняття Дмитра Разумкова з посади Голови Верховної Ради. За словами Лероса, йому про це розповів представник однієї парламентської фракції, а також підтвердили співрозмовники з двох інших фракцій. За інформацією Гео Лероса, за зняття Разумкова з посади Голови ВР Єрмак пропонував фракції ОПЗЖ крісло першого віцеспікера.