На фракції "Слуги народу" відставку Разумкова ніколи не обговорювали – Верещук
Про це заявила народний депутат від партії «Слуга народу» Ірина Верещук, відповідаючи на питання щодо чуток про можливу відставку з посади голови парламенту Дмитра Разумкова, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Ні, я не можу підтвердити таку інформацію. У нас на фракції таке питання навіть кулуарно, навіть поміж собою не обговорювалось. Думаю, Дмитро Разумков користується повагою і авторитетом усього парламенту, а відтак ці розмови безпідставні», - заявила Верещук.
Як повідомлялося, народний депутат від фракції “Слуга народу” Гео Лерос в інтерв’ю виданню “Цензор.нет” заявив, що керівник Офісу Президента Андрій Єрмак вів переговори з представниками фракцій щодо того, чи дадуть вони голоси за зняття Дмитра Разумкова з посади Голови Верховної Ради. За словами Лероса, йому про це розповів представник однієї парламентської фракції, а також підтвердили співрозмовники з двох інших фракцій. За інформацією Гео Лероса, за зняття Разумкова з посади Голови ВР Єрмак пропонував фракції ОПЗЖ крісло першого віцеспікера.