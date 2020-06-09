Верещук каже, що Рада не тягнутиме із законопроєктом про референдум

Законопроєкт про всеукраїнський референдум має бути розглянутий якнайшвидше як невідкладний.

Про це заявила народний депутат від партії «Слуга народу» Ірина Верещук перед початком засідання Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Законопроєкт невідкладний, законопроєкт президентський, а відтак дуже нам потрібний і актуальний. І я сподіваюсь, що якнайшвидше ми його розглянемо, тому що дійсно у нас є питання, які потребують всеукраїнського референдуму. Я зараз говорю про питання змін, а саме про продаж землі іноземцям. Ми пообіцяли, проголосувавши закон 2178-10, що питання продажу іноземцям землі сільськогосподарського призначення обов’язково буде винесене на всеукраїнський референдум», - зазначила Верещук.

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Вона нагадала, що відповідно до законодавства, запуск ринку землі запланований на липень 2021 року, тому «треба вже братись до проведення референдуму».

Депутат наголосила, що практика проведення референдумів є звичною в усьому цивілізованому світі.

«Цивілізовані країни якраз вдаються до такої практики. Найбільшим прикладом є Швейцарія, але для мене і Польща є хорошим прикладом, коли на місцевому рівні проводяться місцеві референдуми, а на всепольському проводяться питання зміни податків, тощо», - пояснила депутат.

Як повідомляв Укрінформ, у Верховній Раді 9 червня зареєстровано президентський законопроєкт №3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум". Проєкт закону 9 червня одержано Верховною Радою і передано на розгляд керівництву. Президент визначив законопроєкт як невідкладний.

Цей документ передбачає чотири види всеукраїнського референдуму за предметом: 1) затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України; 2) вирішення питання загальнодержавного значення; 3) зміна території України; 4) втрата чинності законом України або окремими його положеннями.

На всеукраїнський референдум може виноситися одне питання.