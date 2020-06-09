Верещук каже, що Рада не тягнутиме із законопроєктом про референдум
Про це заявила народний депутат від партії «Слуга народу» Ірина Верещук перед початком засідання Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Законопроєкт невідкладний, законопроєкт президентський, а відтак дуже нам потрібний і актуальний. І я сподіваюсь, що якнайшвидше ми його розглянемо, тому що дійсно у нас є питання, які потребують всеукраїнського референдуму. Я зараз говорю про питання змін, а саме про продаж землі іноземцям. Ми пообіцяли, проголосувавши закон 2178-10, що питання продажу іноземцям землі сільськогосподарського призначення обов’язково буде винесене на всеукраїнський референдум», - зазначила Верещук.
Вона нагадала, що відповідно до законодавства, запуск ринку землі запланований на липень 2021 року, тому «треба вже братись до проведення референдуму».
Депутат наголосила, що практика проведення референдумів є звичною в усьому цивілізованому світі.
«Цивілізовані країни якраз вдаються до такої практики. Найбільшим прикладом є Швейцарія, але для мене і Польща є хорошим прикладом, коли на місцевому рівні проводяться місцеві референдуми, а на всепольському проводяться питання зміни податків, тощо», - пояснила депутат.
Як повідомляв Укрінформ, у Верховній Раді 9 червня зареєстровано президентський законопроєкт №3612 "Про народовладдя через всеукраїнський референдум". Проєкт закону 9 червня одержано Верховною Радою і передано на розгляд керівництву. Президент визначив законопроєкт як невідкладний.
Цей документ передбачає чотири види всеукраїнського референдуму за предметом: 1) затвердження закону про внесення змін до розділів І, ІІІ, XIII Конституції України; 2) вирішення питання загальнодержавного значення; 3) зміна території України; 4) втрата чинності законом України або окремими його положеннями.
На всеукраїнський референдум може виноситися одне питання.