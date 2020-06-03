Рада планує дозволити українцям змінювати по батькові

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №2450 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо права фізичної особи на зміну по батькові".

Рішення підтримало 247 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Проєктом закону передбачається внесення змін до частин першої, другої та третьої статті 295 Цивільного кодексу України, змін до частини першої статті 149 Сімейного кодексу та доповнення статті 149 Сімейного кодексу частиною другою та третьою, якими передбачається право особи на власний розсуд змінювати своє по батькові так само, як і своє прізвище та (або) власне ім’я.

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Як зазначається у пояснювальній записці, законопроєкт розроблений з метою виконання рішення Європейського суду з прав людини у справі "Гарнага проти України" та усунення прогалин які існують між нормами цивільного та сімейного кодексів України, щодо можливості зміни фізичною особою по батькові.

Ухвалення цього проєкту закону дозволить виконати рішення Європейського суду з прав людини та усунути відповідні недоліки чинного законодавства в частині наявних прогалин між нормативно-правовими актами.