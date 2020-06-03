Рада обрала до комітету зі свободи слова ще одного депутата

Рада ухвалила проєкт постанови про внесення змін до Постанови ВР "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів ВР дев’ятого скликання", обравши членом комітету з питань свободи слова Олександра Санченка.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Так, згідно з постановою, народного депутата від фракції "Слуга народу" Олександра Санченка обрано членом Комітету з питань свободи слова. Таке рішення підтримали 278 народних депутатів. До цього народний депутат не входив до складу жодного комітету.

Читайте також: Рада планує посилити відповідальність пішоходів за порушення ПДР

Іншою постановою народного депутата від фракції "Слуга народу" Анатолія Костюха було відкликано з посади заступника голови Комітету з питань молоді і спорту згідно з поданою ним заявою та обрано членом Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Постанову підтримали 263 нардепи.