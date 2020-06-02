Зеленський створив консультативну раду у справах ветеранів і призначив керівником Куніцина

Відповідний указ оприлюднений на сайті глави держави.

«З метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) захисників України та учасників бойових дій на території інших держав, а також осіб, незаконно утримуваних на тимчасово окупованій території України, відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю: утворити Консультативну раду у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України як консультативно-дорадчий орган при Президентові України», - йдеться у документі.

Згідно з документом, Куніцин має внести у тижневий строк проєкт положення про консультативну раду у справах ветеранів війни, сімей загиблих (померлих) захисників України.

До складу цього органу також увійшли представники Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у справах захисту прав військовослужбовців, представники парламенту, Нацполіції, громадських організацій, учасники бойових дій.

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Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомлялося, Сергій Куніцин був головою Севастопольської міської державної адміністрації, представником Президента України в АРК, очолював уряд Автономної Республіки Крим, Був також депутатом кримського парламенту, Верховної Ради України.

З 2004 року Куніцин є головою Всеукраїнської асоціації ветеранів Афганістану та АТО.