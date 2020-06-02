Кулеба впевнений, що Україні не загрожує втрата двопартійної підтримки США

Загрози втрати Україною двопартійної підтримки США немає, але завдання дипломатів – зробити відносини між двома країнами більш безхмарними.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV, передає кореспондент Укрінформу.

«Наразі ні (не існує такої загрози. - ред.) У нас сьогодні перший день літа, а хмари, менше з тим, є. Але ж літа ніхто не скасовував. Так само й українсько-американські відносини – вони є незалежно від погоди. І тут завдання дипломатів полягає в тому, щоб якомога менше хмарилося і більше було сонця і тепла», - зазначив Кулеба.

У цьому контексті він нагадав, що Президент Володимир Зеленський дав інтерв’ю одному з британських видань, де чітко артикулював позицію України: ми не дозволимо втягнути себе у внутрішньополітичні з’ясовування стосунків у Сполучених Штатах.

«Це їхня демократія, вони мають з цим розібратися. Але ми насамперед цінуємо і покладаємося на співробітництво з США загалом, незалежно від внутрішньополітичної ситуації в країні», - наголосив очільник МЗС.