Кулеба впевнений, що Україні не загрожує втрата двопартійної підтримки США

Кулеба впевнений, що Україні не загрожує втрата двопартійної підтримки США

Укрінформ
Загрози втрати Україною двопартійної підтримки США немає, але завдання дипломатів – зробити відносини між двома країнами більш безхмарними.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в ефірі програми «Свобода слова» на ICTV, передає  кореспондент Укрінформу.

«Наразі ні (не існує такої загрози. - ред.) У нас сьогодні перший день літа, а хмари, менше з тим, є. Але ж літа ніхто не скасовував. Так само й українсько-американські відносини – вони є незалежно від погоди. І тут завдання дипломатів полягає в тому, щоб якомога менше хмарилося і більше було сонця і тепла», - зазначив Кулеба.

У цьому контексті він нагадав, що Президент Володимир Зеленський дав інтерв’ю одному з британських видань, де чітко артикулював позицію України: ми не дозволимо втягнути себе у внутрішньополітичні з’ясовування стосунків у Сполучених Штатах.

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«Це їхня демократія, вони мають з цим розібратися. Але ми насамперед цінуємо і покладаємося на співробітництво з США загалом, незалежно від внутрішньополітичної ситуації  в країні», - наголосив очільник МЗС.

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