Депутатська група "За майбутнє" незабаром стане фракцією – Разумков

Депутатська група "За майбутнє" стане фракцією, оскільки була створена відповідна політична партія.

Про це сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "Україна 24" 1 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Станом на декілька тижнів тому було дві депутатські групи в парламенті – це "Довіра" і "За майбутнє". Сьогодні вже "За майбутнє" стало політичною партією, і навіть незабаром ми будемо оголошувати про те, що це вже фракція, а не депутатська група", - зазначив спікер.

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Як повідомлялося, члени депутатської групи "За майбутнє" оголосили про створення партії "За майбутнє". Її очолив народний депутат Ігор Палиця. Установчий з’їзд нової політсили відбувся 20 травня.