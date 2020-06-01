Депутатська група "За майбутнє" незабаром стане фракцією – Разумков
Укрінформ
Депутатська група "За майбутнє" стане фракцією, оскільки була створена відповідна політична партія.
Про це сказав Голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "Україна 24" 1 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Станом на декілька тижнів тому було дві депутатські групи в парламенті – це "Довіра" і "За майбутнє". Сьогодні вже "За майбутнє" стало політичною партією, і навіть незабаром ми будемо оголошувати про те, що це вже фракція, а не депутатська група", - зазначив спікер.
Як повідомлялося, члени депутатської групи "За майбутнє" оголосили про створення партії "За майбутнє". Її очолив народний депутат Ігор Палиця. Установчий з’їзд нової політсили відбувся 20 травня.