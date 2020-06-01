Рада цього тижня розгляне програму дій уряду – Разумков

Верховна Рада цього тижня розгляне законопроєкти щодо боротьби з організованою злочинністю, а також ухвалить рішення щодо Програми дій уряду.

Про це поінформував Голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час засідання Погоджувальної ради в понеділок, 1 червня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас на цьому тижні винесені питання по боротьбі з організованою злочинністю… Також є питання, пов'язані з Програмою дій уряду. На цьому тижні вона так само буде розглядатися на пленарному засіданні Верховної Ради України. Були висловлені позиції комітетів. Я думаю, що з урахуванням цього ми зможемо ефективно продовжувати співпрацю з Кабінетом міністрів України", - сказав Разумков.

Важливим напрямком роботи спікер назвав також креативні індустрії і багато інших питань, які охоплюють будь-яку галузь економіки.

Крім того, Разумков висловив пропозицію змінити режим роботи парламенту в п'ятницю і замість рубрики "Різне" надати додатковий час для оголошення депутатських запитів.

"Станом на сьогодні 273 запити надійшли від народних депутатів України. Вони, на жаль, не можуть бути запущені в роботу до того часу, як не будуть оголошені. Я впевнений, що "Різне"- це важливо, але без "Різного" ми цю п'ятницю зможемо пережити і замінимо цей час для того, щоб оголосити запити, щоб вони пішли у ті інстанції, на які вони були спрямовані", - зазначив Голова ВР.

Водночас він додав, що рішення буде ухвалювати Верховна Рада.