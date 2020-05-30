Мокан не виключає змін у роботі Ради через хворих на COVID-19 депутатів

Представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан не виключає внесення 2 червня змін у роботу парламенту у зв’язку із виявленням коронавірусної хвороби у народних депутатів.

Таку думку він висловив 30 травня в ефірі телеканалу «Україна 24», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ще немає остаточної відповіді на запитання, працюватиме у зв’язку із захворюваністю кількох депутатів на коронавірус цей тиждень Верховна Рада у звичному пленарному режимі чи, все ж таки, у вівторок ми внесемо певні корекції по часу або по календарному плану. Все залежатиме від того, які результати тестування будуть серед народних депутатів», – зазначив Мокан.

Він додав, що у кількох депутатів із фракцій «Батьківщини» та «Слуги народу» підтверджено коронавірусну інфекцію.

«Багато моїх колег і я особисто здавали ПЛР-тести, тому що потенційно контактували з тими народними депутатами», – сказав Мокан.

Відповідно до календарного плану третьої сесії ВР дев’ятого скликання, протягом 2-5 червня передбачається робота парламенту в режимі планерних засідань.

Як повідомляв Укрінформ, під час засідання ВР 20 травня віцеспікер Олена Кондратюк оголосила, що у народного депутата Олега Мейдича (фракція "Батьківщини") підтверджено коронавірус, і через це вся фракція пішла на самоізоляцію.

Через це ВР внесла зміни до календарного плану третьої сесії, за якими перейшла в режим роботи в комітетах, фракціях і групах на період із 21 по 22 травня.

23 травня заступник голови фракції партії «Слуга народу» Євгенія Кравчук повідомила про виявлення коронавірусу в голови Бюджетного комітету ВР Юрія Арістова (фракція «Слуги народу»). При цьому у 71 особи з числа інших парламентаріїв і працівників Апарату ВР, які спілкувалися з Арістовим, результати ПЛР-тестів є негативними.

Кравчук додала, що фракція «Слуги народу» не може повністю піти на карантин через свою чисельність.

Станом на 30 травня в Україні на COVID-19 захворіло 23 204 особи, одужало 9311 осіб, летальних випадків зафіксовано 696.