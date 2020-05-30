Рада планує 2 червня розглянути Програму діяльності уряду – Мокан

Верховна Рада планує розглянути проєкт постанови №3330 «Про Програму діяльності Кабінету міністрів України» у вівторок, 2 червня.

Про це поінформував представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан (фракція партії «Слуга народу») 30 травня в ефірі телеканалу «Україна 24», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«На вівторок, попередньо, заплановано розгляд Програми діяльності уряду, яка внесена і зареєстрована», – сказав Мокан.

За його словами, проєкт порядку денного на пленарний тиждень передбачає розгляд кількох десятків законопроєктів у першому читанні, ряду постанов, звернень до міжнародних інституцій, парламентів стосовно зовнішньої проблематики, а також ряду звітів і внесення змін до постанов про створення тимчасових слідчих комісій.

«Але на Погоджувальній раді все одно будуть керівники фракцій і груп і керівники комітетів визначатися стосовно корекції порядку денного на цей пленарний тиждень», – зауважив Мокан.

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Як повідомляв Укрінформ, уряд зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови №3330 "Про Програму діяльності Кабінету міністрів України" 13 квітня. Програму своєї діяльності Кабмін затвердив на позачерговому засіданні 2 квітня. За словами Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, вона є реалістичною і передбачає відновлення економічного зростання.

Відповідно до тексту програми до пріоритетних регіональних напрямків діяльності Кабміну належать: формування ефективного місцевого самоврядування та органів державної влади на новій територіальній основі, оптимізація системи територіальної організації влади на місцях, удосконалення адміністративно-територіального устрою.

Водночас голова депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" Давид Арахамія заявляв, що ця програма не буде ухвалена в тому вигляді, в якому її подав уряд, та має бути доопрацьована, зокрема в частині національної безпеки та оборони.

При цьому більшість комітетів ухвалили рішення щодо повернення документа на доопрацювання.

На брифінгу 19 травня перший заступник Голови ВР Руслан Стефанчук заявив, що Верховна Рада після завершення розгляду проєкту постанови №3330 «Про Програму діяльності Кабінету міністрів України» в парламентських комітетах вимагатиме від уряду внести нову програму його діяльності.

Відповідно до Регламенту Верховної Ради, питання про схвалення програми діяльності Кабінету міністрів розглядається на пленарному засіданні у 15-денний строк після її надходження до ВР.