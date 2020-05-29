Президент підписав закон про посилення захисту телекомунікаційних мереж

Президент Володимир Зеленський підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту телекомунікаційних мереж» № 600-ІХ, який Верховна Рада ухвалила 13 травня 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Закон посилює кримінальну та адміністративну відповідальність за пошкодження, руйнування складових телекомунікаційної мережі", - йдеться на сайті Президента.

Так, вносяться зміни до статті 147 Кодексу України про адміністративні правопорушення, згідно з якими порушення правил охорони телекомунікаційних мереж або пошкодження телекомунікаційної мережі, технічних засобів телекомунікації чи споруд електрозв’язку, що входять до складу мережі, тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів і на посадових осіб – від 300 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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Закон також вносить зміни до статті 360 Кримінального кодексу України, згідно з якими умисне пошкодження або руйнування телекомунікаційної мережі, технічних засобів телекомунікації чи споруд електрозв’язку, що входять до складу мережі, що спричинило припинення надання телекомунікаційних послуг, карається штрафом від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до 120 годин, або обмеженням волі на строк від одного до трьох років. Повторні дії караються штрафом від 3000 до 10 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.