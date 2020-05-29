Посол України дорікнув бразильському ЗМІ за згадку червоно-чорного прапора у контексті неонацизму

Посол України в Бразилії Ростислав Троненко вказав бразильському журналу «Вежа» на невідповідність та упередженість згадки про червоно-чорний прапор у контексті неонацизму.

Про це йдеться в листі українського дипломата директору редакції VEJA Маурісіо Лімі, оприлюдненому Посольством України в Бразилії.

«26 травня журнал «Вежа» опублікував статтю «Маніфестація на підтримку Ж.Болсонаро на проспекті Пауліста має навіть неонацистський прапор», в якій було зроблено довільну і суб'єктивну спробу інтерпретувати значення історичних та державних символів України, навмисно вставляючи їх в контекст внутрішніх дискусій у Бразилії.

Посольство України в Бразилії категорично відкидає заголовок згаданої статті як упереджений і такий, що не відповідає дійсності», - написав Троненко.

Він зауважив, що цінності свободи вираження думок та преси, які поділяють наші народи, не можна використовувати для знецінення офіційних та історичних символів, а також для приниження іміджу країни - стратегічного партнера Бразилії.

У цьому контексті Троненко повідомив, що для мільйонів українців в Україні та навіть у Бразилії, червоно-чорний прапор символізує нашу землю та кров наших героїв, пролиту за Свободу, Незалежність та Суверенітет України.

«Цей прапор використовували з XVI століття українські козаки у боротьбі з іноземними загарбниками, і тому протягом минулого і на початку ХХІ століття він став символом боротьби українців проти російської окупації, шовінізму та імперіалізму», - наголосив дипломат.

Посол також поінформував, що Тризуб - це офіційний герб нашої держави ще з часів князя Володимира, який поширив християнство у Київській Русі в 988 році, і символізує Святу Трійцю.

Троненко звернув увагу бразильського редактора, що в 2015 році в Україні було прийнято Закон «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

«Тому використання червоного та чорного прапора та герба України як у нашій країні, так і в Бразилії не має нічого спільного з неонацистським рухом. Така інтерпретація є улюбленою маніпуляцією російської (радянської) пропаганди, яка продовжує сіяти неправду, ненависть, ксенофобію та антисеметизм з метою послаблення демократії в наших країнах», - акцентував посол.

Насамкінець він звернувся з проханням опублікувати цей лист і консультуватися з Посольством з питань історії та сьогодення України.