"Голос" наполягає на звільненні Авакова та Клименка

Про це йдеться у заяві політсили.

«Депутати фракції «Голос» наполягають на звільненні міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та голови Національної поліції Ігоря Клименка. Керівництво МВС і Національної поліції має понести відповідальність за те, що сталося. Вони не змогли і не зможуть провести реформу правоохоронної системи, якої давно вимагає суспільство», – йдеться у заяві.

Заступник голови партії «Голос» Інна Совсун переконана, що злочину в Кагарлику могло б і не статися, якби було покарання за злочини поліцейських у Кривому Озері, у дитячому притулку «Світанок» і за вбивство п’ятирічного Кирила Тлявова.

«Але система захищає катів у погонах, а не громадян. Зараз монобільшість має визнати, що реформа поліції – провалена, і для її перезапуску – потрібні «нові мізки і нові серця». Керівництво МВС необхідно змінити. Промовчати зараз – це взяти на себе відповідальність за все, що відбувається у поліції сьогодні», – зауважила Совсун.

Як повідомляв Укрінформ, раніше правоохоронці затримали оперуповноваженого та начальника одного із секторів Кагарлицького відділення поліції Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області за фактом зґвалтування та побиття.

За попередньою інформацією, у ніч з 23-го на 24 травня 2020 року оперуповноважений у своєму службовому кабінеті застосував тортури до жінки, яку викликали до відділення поліції як свідка: вдягав протигаз, застосовував кайданки та здійснював постріли з табельної зброї над головою, після чого кілька разів зґвалтував потерпілу.

Окрім цього, правоохоронці застосували фізичну силу щодо чоловіка, який у цей час перебував у приміщенні відділення поліції. Зокрема, погрожуючи потерпілому зґвалтуванням, правоохоронці ставили його на коліна, били по голові дубинками, надягали протигаз та стріляли із пістолета табельної зброї над головою. Як уточнюється, у результаті цих дій потерпілий отримав переломи ребер та носа.

Повідомлення з лікарні про насильство і тортури щодо потерпілої надійшло в Обухівський відділ поліції 24 травня ввечері, і о 19.40 їх було затримано, а на місце злочину було викликано слідчих ДБР.

25 травня начальник Національної поліції Ігор Клименко підписав наказ про розформування Кагарлицького відділу поліції, відсторонення всього його керівництва і відсторонення начальника Обухівського районного відділу поліції, а пресслужба Національної поліції зробила заяву про факт насильства і тортур і про затримання підозрюваних.

Державне бюро розслідувань 25 травня повідомило, що розпочало досудове розслідування щодо двох поліцейських, раніше затриманих за підозрою у зґвалтуванні жінки. Досудове розслідування здійснюється за фактами зґвалтування (ч. 1 ст. 152 Кримінального кодексу України), катування (ст. 127 ККУ) та перевищення службових повноважень, тобто умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих йому прав чи повноважень, якщо вони супроводжувалися насильством (ч. 2 ст. 365 ККУ).

26 травня Голосіївський районний суд міста Києва заарештував двох поліцейських, раніше затриманих за підозрою у зґвалтуванні жінки, без права внесення застави.