Голова Антикорупційного суду розповіла, які справи розглядають першочергово

У Вищому антикорупційному суді слухаються 174 кримінальні справи, які перебувають на стадії дослідження доказів.

Про це повідомила в інтерв'ю Укрінформу голова суду Олена Танасевич.

"В абсолютній більшості з цих 174 проваджень суд перебуває на стадії дослідження доказів, яка передує судовим дебатам та останньому слову обвинуваченого перед виходом суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку", - зазначила вона, відповідаючи на запитання, скільки справ перебувають на стадії дебатів і відповідно у яких можна очікувати на вироки.

Танасевич зауважила, що процес дослідження доказів може тривати достатньо довго.

Відповідаючи на запитання, чи можна пріоритизувати розгляд кримінальних справ, Танасевич відповіла, що відповідно КПК, першочерговому та невідкладному розгляду в суді підлягають кримінальні провадження щодо осіб, які тримаються під вартою, та щодо неповнолітніх осіб.

"Будь-яких інших підстав для пріоритизації у вигляді, наприклад, політичної обіцянки кандидатів під час виборчого процесу, суспільного запиту на обвинувальні вироки певної категорії населення, спливу строку давності для притягнення до кримінальної відповідальності, наполегливої позиції громадських організацій, тощо законодавець не передбачив", - резюмувала голова ВАКС.