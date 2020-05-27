Олена Танасевич, голова Вищого антикорупційного суду

Після початку роботи нових антикорупційних органів – НАБУ і САП справи відносно топ-корупціонерів почали “застрягати” в районних судах. То підготовчі засідання не могли розпочатися упродовж місяців, а то й взагалі траплялися випадки, коли дозволи слідчих суддів на прослуховування й обшуки зливалися фігурантам справ бюро.

Тому згодом заговорили про потребу окремого суду для розгляду справ НАБУ. У 2018 році парламент ухвалив закон про створення Вищого антикорупційного суду, а за рік — конкурсна комісія обрала до нього 38 суддів. На зборах у травні 2019 року з-поміж себе судді обрали голову. Нею стала учорашня суддя Печенізького райсуду Харківської області Олена Танасевич, яка, до речі, під час конкурсу обрала найбільшу кількість балів.

Тепер НАБУ, САП і ВАКС утворюють таку собі антикорупційну інфраструктуру в країні, коли бюро розслідує справи, прокуратура здійснює процесуальне керівництво, а суд — розглядає.

Офіційно ВАКС розпочав роботу 5 вересня минулого року. Тоді до суду спрямували більш як двісті справ, обвинуваченими у яких проходять топ-посадовці від керівників держпідприємств до нардепів і урядовців.

За півроку з’явилася і перша критика. У бік суду пролунали закиди про повільне слухання справ і відсутність довгоочікуваних вироків.

Укрінформ направив до суду ряд запитань із проханням організувати інтерв’ю з Оленою Танасевич. Ми отримали на них відповіді у письмовому вигляді.

- Пані Олено, відомо, що на розгляді ВАКС перебуває близько 200 справ. Скільки справ перебувають на стадії дебатів і відповідно – у яких можна очікувати на вироки?

- За період з 5 вересня 2019 року по 5 травня 2020 року до першої інстанції ВАКС надійшло 241 кримінальне провадження для розгляду по суті пред’явленого обвинувачення, з яких 54 було направлено до інших судів за підсудністю, за чотирма закрито провадження, один обвинувальний акт повернутий прокурору, ще за чотирма ухвалені вироки, за двома відмовлено в затвердженні угоди, а в 174 провадженнях триває судовий розгляд.

В абсолютній більшості з цих 174 проваджень суд перебуває на стадії дослідження доказів, яка передує судовим дебатам та останньому слову обвинуваченого перед виходом суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку. Але процес дослідження доказів може тривати достатньо довго. Щодо вироків, то ними (обвинувальними або виправдувальними), закінчується будь-який судовий розгляд за винятком тих випадків, коли спливає строк давності для притягнення особи до кримінальної відповідальності.

- У суспільстві досить високі очікування від роботи ВАКС. Насамперед це стосується вироків у гучних справах. І виконання відомого передвиборного лозунгу «Весна прийде – саджати будемо» залежить більшою мірою від вашого суду. У зв’язку з чим, чи відчуваєте ви тиск?

- ВАКС діє під єдиним лозунгом справедливого та неупередженого правосуддя. Аби кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності у міру своєї вини, а жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Дійсно, кілька разів біля приміщень суду відбувались зібрання громадян з певними закликами за конкретними провадженнями та навіть із застосуванням фаєрів з тим, щоб привернути додаткову увагу до цих заходів. Щоправда, всі акції проходили мирно, без висловлення неповаги до суду, без травмування учасників судового провадження або працівників суду. У медіа-просторі періодично лунає критика на адресу суддів. До ВРП надходять скарги на дії суддів ВАКС.

Проте, від самого початку було очевидно, що до діяльності суду буде прикута увага українського суспільства, представників політичних еліт, ЗМІ, а також міжнародних інституцій. Саме тому добір кандидатів на посади суддів ВАКС здійснювався, зокрема, з урахуванням критеріїв їхньої стресостійкості та психо-емоційної стабільності.

Тож усе це сприймається суддями не як тиск, а як звичайні суддівські будні, що не впливають на неупередженість та незалежність Вищого антикорупційного суду.

- Чи просять представники влади – Офіс президента, САП – пришвидшити чи сповільнити розгляд певних справ?

- Ні.

- Чи можуть судді ВАКС пріоритизувати розгляд певних справ? Приміром, чи можна слухати справу стосовно топ-корупціонера швидше за справу про хабарництво судді райсуду?

- Порядок кримінального провадження на території України для всіх судів та щодо всіх обвинувачених визначається лише кримінальним процесуальним законодавством.

Вичерпна відповідь на першу частину вашого запитання міститься у статті 28 Кримінального процесуального кодексу України: першочерговому та невідкладному розгляду в суді підлягають кримінальні провадження щодо осіб, які тримаються під вартою, та щодо неповнолітніх осіб. Будь-яких інших підстав для пріоритизації у вигляді, наприклад, політичної обіцянки кандидатів під час виборчого процесу, суспільного запиту на обвинувальні вироки певної категорії населення, спливу строку давності для притягнення до кримінальної відповідальності, наполегливої позиції громадських організацій, тощо законодавець не передбачив. І це не випадково, адже наведені вище категорії є настільки суб’єктивними, що їхнє застосування на практиці неминуче знищило б незалежність та неупередженість суду.

Щодо другого запитання, то дозволю собі відповісти на нього уточнюючими питаннями: чи є законодавче визначення «топ-корупціонера» та критерії його рівня? Чим «топ-корупціонер» кращий або гірший за будь-яку іншу особу, яка обвинувачується у вчиненні корупційного злочину? Чи не виникне у стороннього спостерігача відчуття заангажованості суддів, якщо без законної для того підстави, тобто на власний розсуд, суд обиратиме «жертву», що її треба якнайшвидше визнати винуватою? Чи не є така позапроцесуальна «пріоритизація» нічим іншим, як свавіллям? Тому відповідь на другу частину Вашого питання – «ні».

- Як взагалі розподіляються і слухаються справи у ВАКС? Від чого залежить термін розгляду справи?

- Визначення судді або колегії суддів для розгляду конкретного кримінального провадження здійснюється автоматизованою системою з урахуванням черговості, спеціалізації суддів, їхнього навантаження, процесуальних обмежень, перебування суддів у відпустці, відсутності у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю тощо.

Ця система зберігає усі відомості про результати автоматизованого розподілу справ, вона захищена від несанкціонованого втручання та доступу.

Голова суду та судді не беруть участі в розподілі справ та не мають доступу до автоматизованої системи документообігу на цій стадії. За належне функціонування цієї системи персональну відповідальність несе керівник апарату.

Тривалість розгляду кримінального провадження напряму залежить від кількості обвинувачених та обсягу висунутого обвинувачення. Очевидно, що чим більше обвинувачених та чим більше епізодів злочинної діяльності їм інкримінується, тим довше триватиме судовий розгляд.

Під час дослідження доказів суд безпосередньо ознайомлюється з кожним доказом: оголошуються письмові матеріали, переглядаються відеозаписи, заслуховуються аудіозаписи, допитуються свідки, за потреби, допитуються експерти, може виникнути необхідність у призначенні додаткової або навіть повторної експертизи тощо.

За кожним доказом окремо надають пояснення та висловлюють свої заперечення всі учасники судового провадження (прокурор, обвинувачений та його захисники, потерпілий та його представники, цивільні позивачі та відповідачі).

В цілому судовий розгляд – це доволі масштабна та кропітка аналітична діяльність, яка не помітна та, варто це визнати, не дуже цікава широкому загалу, але без цього неможливо ухвалити обґрунтований та законний вирок по суті пред’явленого обвинувачення.

Поспіх або нехтування процедурою, без перебільшення, можуть потягнути доленосні негативні наслідки у виді, борони Боже, засудження невинуватої особи. Тому, як би не критикували суд за тривалі строки розгляду справ, жоден суддя не дозволить собі поступитись якістю своєї роботи задля пришвидшення результату.

- Чи затягують адвокати топ-корупціонерів розгляд справ відносно своїх клієнтів? Чи звертаються судді з цього приводу до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури? Скільки, за вашими даними, направили таких скарг і яка була реакція комісії?

- Більшість адвокатів, які здійснюють захист обвинувачених у Вищому антикорупційному суді, є висококваліфікованими та дійсно талановитими спеціалістами. Заслуховуючи позицію сторони захисту в ході дослідження доказів у багатьох справах, стає очевидним, що метою є зовсім не затягування процесу, а здійснення якісної адвокатської діяльності.

Разом з тим, за майже дев’ять місяців роботи ВАКС у більш ніж 7600 судових засіданнях дійсно мали місце вісім випадків звернення до кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури з ухвалами щодо неналежної поведінки адвокатів.

Щоправда, жодного адвоката до дисциплінарної відповідальності не притягнуто.

- Чи були випадки з початку роботи ВАКС, коли з суддями намагалися про щось домовитись представники фігурантів справ?

- У випадку надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди Законом України «Про запобігання корупції» передбачено чіткий алгоритм дій для особи, уповноваженої на виконання функцій держави: відмовитись від такої пропозиції; за можливості, ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію; залучити свідків; та, зрештою, письмово повідомити про пропозицію керівника державного органу та органи правопорядку.

Таких повідомлень не надходило, що дозволяє мені зробити висновок про відсутність випадків, коли з суддями намагались домовитись.

- Чи є у ВАКС реальна адміністративна незалежність у кожного судді?

- Для суддівської спільноти незалежність судді – не просто словосполучення, це стиль мислення та спосіб життя. Тому використання адміністративних повноважень для будь-якого впливу на колег є етично неприпустимим та фізично неможливим з огляду на чисельні запобіжники, передбачені Законами про судоустрій та Вищий антикорупційний суд.

Будучи відданим пошановувачем демократії, як голова суду, я одноособово приймаю рішення виключно за тими питаннями, які є територією моєї персональної адміністративної або кримінальної відповідальності. Решта питань, за бажанням колег, завжди відкрита для вільного обговорення та ухвалення зборами суддів такого рішення, яке є прийнятним для більшості.

Щодо матеріально-технічного забезпечення, то його рівень однаковий для всіх суддів, включаючи голову суду та його заступника: однакова техніка, однакові меблі, однакові канцтовари, однакові кондиціонери тощо. Окремо наголошу, що нам вдалося забезпечити кожну колегію суддів та кожного слідчого суддю власним залом судових засідань, що дозволяє нам вільно планувати свій робочий час та паралельно проводити судовий розгляд максимальної кількості кримінальних проваджень.

Щодо участі суддів в освітніх заняттях, наукових конференціях, заходах із підвищення кваліфікації, то рівень усвідомлення власної відповідальності колег настільки високий, що ця сфера фактично не потребує адміністративного контролю. Як показує досвід: якщо від судді надійшла службова записка про відрядження для участі в профільній конференції, то це означає, що такий захід не зашкодить здійсненню правосуддя. У протилежному випадку така службова записка не з’явилася б.

Щодо відпусток суддів, то в суді на початку цього року складено відповідний графік з урахуванням побажань суддів. Звичайно, життя може вносити свої корективи, але в цілому ця сфера також нами унормована.

Підбиваючи підсумки, зазначу, що судді України – високоорганізована, професійна та етична спільнота, в якій налагоджено механізм самоврядування. Маю щире сподівання, що нам з колегами вдалося організувати роботу новоствореної судової установи з дотриманням найвищих стандартів суддівської незалежності на всіх фронтах.

- Що ви можете сказати з приводу обвинувальних актів, які надходять до суду від САП? Чи достатньо фахово вони підготовлені, чи достатньо доказів у матеріалах справи?

- Майже всі обвинувальні акти складені з дотриманням вимог кримінального процесуального закону, що є достатнім для їх призначення до судового розгляду. Щодо якості досудового розслідування, достатності та допустимості доказів, зібраних стороною обвинувачення, то оцінку цьому надає суд в нарадчій кімнаті під час ухвалення вироку. Але варто відзначити дійсно якісну підготовку прокурорів до участі у судовому провадженні, хоча кожен з прокурорів паралельно підтримує обвинувачення у кількох кримінальних провадженнях, а, крім того, бере участь в десятках засідань, що їх проводять слідчі судді ВАКС у межах судового контролю за дотриманням прав та свобод людини на стадії досудового розслідування.