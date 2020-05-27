ВАКС направив до кваліфікаційної комісії вісім звернень щодо поведінки адвокатів - Танасевич

Протягом дев'яти місяців роботи Вищий антикорупційний суд направив до Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури вісім скарг на неналежну поведінку адвокатів.

Про це повідомила в інтерв'ю Укрінформу голова суду Олена Танасевич.

"За майже дев’ять місяців роботи ВАКС у більш ніж 7600 судових засіданнях дійсно мали місце вісім випадків звернення до кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури з ухвалами щодо неналежної поведінки адвокатів", - зазначила вона.

За словами Танасевич, у результаті жодного адвоката до дисциплінарної відповідальності не притягнуто.

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Разом з тим вона зауважила, що більшість адвокатів, які здійснюють захист обвинувачених у Вищому антикорупційному суді, є висококваліфікованими.

Як повідомлялося, у ВАКС слухаються 174 справи відносно посадовців, підслідних НАБУ. У більшості з цих проваджень суд перебуває на стадії дослідження доказів, яка передує судовим дебатам.