ВАКС направив до кваліфікаційної комісії вісім звернень щодо поведінки адвокатів - Танасевич
Про це повідомила в інтерв'ю Укрінформу голова суду Олена Танасевич.
"За майже дев’ять місяців роботи ВАКС у більш ніж 7600 судових засіданнях дійсно мали місце вісім випадків звернення до кваліфікаційно-дисциплінарних комісій адвокатури з ухвалами щодо неналежної поведінки адвокатів", - зазначила вона.
За словами Танасевич, у результаті жодного адвоката до дисциплінарної відповідальності не притягнуто.
Разом з тим вона зауважила, що більшість адвокатів, які здійснюють захист обвинувачених у Вищому антикорупційному суді, є висококваліфікованими.
Як повідомлялося, у ВАКС слухаються 174 справи відносно посадовців, підслідних НАБУ. У більшості з цих проваджень суд перебуває на стадії дослідження доказів, яка передує судовим дебатам.